Yamaha Diunggulkan Menangi Suzuki 8 Hours

Ajang balap ketahanan bergengsi, Suzuka 8 Hours akan berlangsung akhir pekan ini. Sirkuit Suzuka di Jepang, menjadi lokasi berlangsungnya ajang balap ketahanan yang menyediakan dua kelas, yakni empat jam dan delapan jam, dengan kuda besi supersport dan superbike.Berstatus juara bertahan empat kali berturut-turut, Yamaha Factory Racing Team difavoritkan menjadi juara lagi. Tim ini akan diperkuat tiga rider yakni Michael van der Mark, Katsuko Nakasuga dan ALex Rose.Untuk balapan kali ini, Yamaha akan menggunakan livery khusus berwarna putih-merah, untuk menandakan usia 20 tahun YZF-R1. Livery ini juga akan digunakan oleh beberapa tim lain pengguna Yamaha seperti YART Yamaha Official EWC Team dan GMT94 Yamaha Official EWC Team.Jika Yamaha menjadi favorit untuk kembali mempertahankan gelar juaranya. Kawasaki disebut akan menjadi saingan terberat tahun ini, mereka menggunakan formasi pembalap juara dunia World Superbike.Kawasaki Team Green yang tahun 2015 dan 2016 menjadi runner up, tahun ini diperkuat Jonathan Rea, sang juara dunia World Superbike empat kali berturut-turut. Rea akan didukung oleh Leon Haslam dan Watanabe Kazuma.Lantas apakah dengan formasi barunya Kawasaki bisa mendapaykan gelar juara untuk keduanya kalinya dalam kurun waktu 25 tahun terakhir? Kita tunggu saja hasilnya akhir pekan nanti.(UDA)