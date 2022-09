Rangkaian KTT G20 Juga Pakai Motor Listrik, Ini Speknya

(ERA)

Penggunaan kendaraan listrik di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 benar-benar terapkan di setiap sendi mobilitas. Selain menggunakan mobil listrik, penyelenggara juga menyediakan motor listrik yang bisa digunakan para peserta untuk beraktivitas.Hal ini ditunjukan di acara The 3rd Trade, Investment, and Industry Working Group Meeting and Ministerial Meeting (The 3rd TIIWG and TIIMM) yang merupakan bagian dari KTT G20 Indonesia pada 22 - 23 September 2022 di Nusa Dua Bali. Dalam kegiatan tersebut, dihadirkan ekosistem sepeda motor listrik yang diinisiasi oleh Honda.Pada gelaran tersebut, Astra Honda Motor (AHM) hadir dengan memajang Honda PCX Electric dan baterai portable. Perusahaan juga menghadirkan 5 unit PCX Electric dan stasiun penukaran baterai yang dapat dipergunakan untuk mendukung aktivitas operasional panitia serta dapat diutilisasi oleh peserta G20 sejak pelaksanaan TIIWG yang dimulai pada 19 September 2022.General Manager Marketing Planning and Analysis AHM, Andy Wijaya, mengatakan keikutsertaan pabrikan asal Jepang ini pada rangkaian ajang G20 ini merupakan perwujudan komitmen perusahaan untuk terus mendukung pemerintah dalam akselerasi program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Perusahaan yang berafiliasi dengan Grup Astra ini ingin dapat turut mendukung tercapainya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dari pertemuan penting berbagai negara dan organisasi internasional.“Selaku tuan rumah G20, kami ingin turut hadir melalui produk karya anak bangsa, PCX Electric serta infrastruktur pendukung Honda Mobile Power Pack. Tahun ini, kami pun akan melanjutkan komitmen tersebut dengan mengumumkan strategi dan roadmap bisnis sepeda motor listrik dengan produk yang berkualitas, aman, dan didukung jaringan bisnis dan ekosistem yang paling sesuai untuk era kendaraan listrik di masa mendatang,” ujar Andy melalui keterangan resminya.Di atas kertas, Motor ini dibekali dua unit baterai portabel yang mampu menjalankan sepeda motor sekitar 69 km dalam sekali pengisian penuh (hasil pengujian dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam secara konstan).Baterainya bisa diisi ulang menggunakan dua mekanisme, yakni off-board charging (mengganti dua baterai kosong dengan baterai yang sudah terisi/ swap system), atau menggunakan konektor yang bisa disambungkan dengan listrik gedung atau perumahan (on-board charging).Motor penggeraknya setara dengan motor berbahan bakar minyak sebesar 50 cc karena hanya sanggup mengeluarkan tenaga 4,2 kW, namun torsinya memiliki torsi besar yaitu 18 Newton meter.