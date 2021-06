All New Civic Hatchback Kini Dilengkapi Honda Sensing

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah kehadiran All New Civic sedan, Honda lekas menghadirkan generasi terbaru untuk versi hatchback-nya. Mobil berdesain compact ini ini hadir dengan desain baru dan fitur keamanan Honda Sensing.Paket fitur keselamatan ini dilengkapi dengan Front Wide View Camera dan High-speed Image Processing Chip. Termasuk penambahan Traffic Jam Assist sehingga lebih canggih.Selain itu, untuk membantu berkendara yang lebih aman, Adaptive Driving Beam (ADB) memberikan visibilitas jarak jauh yang sangat baik di malam hari saat kendaraan melaju. All New Civic Hatchback ADB diadopsi untuk pertama kalinya untuk model produksinya.Kemudian untuk pilihan mesin tersedia 2.000 cc dan 1.500 cc turbocharged. Kemudian untuk gearbox terdapat pilihan Continuously Variable Transmission (CVT) atau transmisi manual 6-percepatan (6MT) yang memungkinkan konsumen sensasi berkendara yang lebih seru.Di generasi terakhir ini, All New Civic Hatchback dikembangkan dengan konsepGrand Concept Sokai (Exhilarating). Rival Mazda3 ini diklaim menghadirkan visibilitas yang menyenangkan bagi penumpangnya yang diwujudkan dengan menampilkan ruang kabin yang terasa luas dan sudut pandang horizontal yang lebar.Dari sisi eksterior, All-New Civic Hatchback tampil dengan bodi depan yang tajam dan sporty, LED Headlights yang tipis, dan Honeycomb Grille. Bagian belakang yang rendah dan lebar dirancang untuk menekankan posisi kendaraan yang sangat baik. Kemudian di interior menghadirkan visibilitas lega, dengan menampilkan ruang kabin luas dan sudut pandang horizontal yang lebar.All New Civic Hatchback terbaru bakal segera dipasarkan di Jepang dan Amerika Serikat. Lantas bagaimana dengan Indonesia?Jelas ada peluang Civic Hatchback terbaru ini juga akan dipasarkan di Indonesia kelak. Mengingat sekarang ini, Honda Prospect Motor (HPM) memasarkan model Civic Hatchback dengan harga mulai dari Rp512,8 juta (on the road DKI Jakarta)(ERA)