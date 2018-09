Builder Asing Siap Saksikan Builder Lokal Racik Custom Bike

Geliat custom bike di Indonesia semakin hari semakin tampak. Bahkan dua builder dunia, Mirko Perugini dan Rad Yamamoto, akan melihat langsung bagaimana kreativitas tangan-tangan cekatan builder-builder Indonesia.Kehadiran Mirko dan Rad menjadi juri tamu untuk menentukan The Greatest Bike Suryanation Motorland 2018 yang akan berlangsung di Surabaya akhir bulan ini. Keduanya akan berkolaborasi dengan tiga juri asal Indonesia yaitu Indra Pranajaya dari Razzle Dazzle Chopper Works Bandung, Bimo Hendrawan dari Bimo Custombikes Jakarta, dan Lulut Wahyudi dari Retro Classic Cycle Yogyakarta."Hadirnya dua builder internasional nanti diharapkan bisa membuat kriteria penilaian semakin ketat sehingga motor terbaiklah yang akan terpilih menjadi The Greatest Bike Suryanation Motorland 2018,” tutur Suryanation Motorland Committee, Rizky Dwianto, melalui keterangan resminya.Mirko Perugini merupakan builder dari Gallery Motorcycle Italia dan sudah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu builder top dari Eropa. Pada 2017 lalu, sepeda motor buatannya yaitu Harley-Davidson JD 1000 tahun 1920 menjadi Best of Show di ajang Italian Motorcycle Championship.Kreativitasnya juga sudah terbukti dengan penghargaan Best of Show dan Radical Class di 26th annual European HOG Rally and Harley Days di Lugano, Swiss. Beberapa prestasi lain yang pernah di raih adalah penghargaan di ajang Bikers Festival Peschiera Italia dengan Harley-Davidson Softail Springer tahun 1995.Selain itu ada juga Rad Yamamoto yang merupakan builder muda dari Jepang yang selalu mengedepankan detail di setiap karyanya. Ia pernah mendapat penghargaan pada 2016 di Mooneyes Yokohama Hot Rod Show sebagai Best Cafe Racer and Jeff Deckers Pick winner dengan motor Buell garapannya yang bernama Kanna.Builder dari bengkel Ask Motorcycle Jepang ini juga menyabet penghargaan Street Bikers Pick di acara Yokohama Hot Rod Custom Show, Best Euro & Best Domestic di acara Nagoya Speed and Custom Show, dan juga Best 1st and 2nd di acara Bay Area Chopper Show.(UDA)