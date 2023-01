SIM C1 Berlaku Tahun Ini, 132 Motor Ujian Praktik Disiapkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Korps Lalulintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini tengah mempersiapkan kebijakan terkait pembagian SIM C menjadi 3 golongan, yakni SIM C, C1, dan C2. Untuk menunjang pengujian SIM, Korlantas telah memiliki 132 unit sepeda motor yang akan digunakan untuk ujian SIM C1.Kabag Penum Humas Polri, Kombes Nurul Azizah, mengatakan 132 unit sepeda motor untuk ujian SIM C1 akan ditempatkan di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas yang prioritas, di antaranya Polres Cirebon Kota sebagai salah satu Satpas purwarupa.“Nantinya SIM C akan terdiri dari tiga golongan, yaitu SIM C untuk sepeda motor maksimal 250 cc, SIM C1 untuk mesin motor 250 cc sampai dengan 500 cc, dan SIM C2 untuk mesin motor di atas 500 cc,” papar Nurul.Penggolongan SIM C menjadi tiga golongan sesuai dengan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus, mengatakan SIM C1 akan mulai diterbitkan tahun ini. Satpas Cirebon menjadi tempat pertama yang akan mengeluarkan SIM khusus motor 250-500 cc tersebut.“Sementara ini kita uji cobakan di Satpas Cirebon untuk tahun ini,” kata Yusri.Adapun ketentuan agar masyarakat memiliki SIM C1 adalah harus memiliki SIM C lebih dahulu dan telah digunakan selama 12 bulan. Sementara itu, ketentuan memiliki SIM C2 yakni harus memiliki SIM C2 dan telah digunakan selama 12 bulan sejak SIM C1 diterbitkan.Polri juga mengatur usia membuat SIM C, C1, dan C2. Persyaratan usia untuk penerbitan SIM C adalah minimal 17 tahun, SIM C1 minimal 18 tahun, dan SIM C2 minimal 19 tahun.