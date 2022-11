RSV Luncurkan New Windtail di IMOS, Intip Spesifikasi dan Harganya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Warna dan motif baru RSV SV300

(PRI)

Jakarta: RSV Helmet meluncurkan produk baru di hari pembukaan pameran Indonesia Motorcycle Show ( IMOS ), Rabu, 2 November 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan.Brand helm asli Indonesia ini merilis New Windtail. Kehadiran produk baru ini juga bertujuan untuk mengembalikan masa kejayaan Windtail ketika diperkenalkan pertama kali tahun 2018 silam.Executive Director RSV Helmet Indonesia, Richard Ryan mengatakan, RSV Helmet Windtail merupakan produk backbone dari serangkaian model yang ditawarkan RSV saat itu. Untuk model terbaru ini, RSV melakukan serangkaian pengembangan untuk menutupi kekurangan dari RSV Windtail model sebelumnya."Kami telah mengembangkan seluruhnya dari Windtail teranyar ini, yang menitik beratkan pada sisi kenyamanan, kualitas, desain, serta fitur-fiturnya," ujar Richard."Yang pasti, kami berharap dengan dihadirkannya kembali model penyegaran Windtail ini, akan mengembalikan lagi kejayaannya," lanjut Richard.Secara spesifikasi, New Windtail menggunakan material Pure ABS pada cangkangnya. Pada bagian visor juga sudah dilengkapi material Polycarbonate Antiscratch.RSV New Windtail juga dilengkapi Visor Stopper, Spoiler, Ventilasi tepat di atas visor, dengan sistem pengunci model microlock. Helm ini juga ramah buat rider pengguna kacamata, serta telah tersedia slot untuk menempatkan interkom.Tersedia tiga motif untuk RSV Windtail terbaru ini dengan ukuran mulai dari M hingga XXL. Motif pertama yaitu Ryujin, yang merupakan turunan design dari model FFC21 dalam bentuk open face/half face.Kemudian terdapat juga New Windtail X Dirty Heroes, model hasil dari kolaborasi dengan outlet yang meniagakan ragam pakaian khusus pria asal Bandung. Adapun desain motif yang membalut New Windtail X Dirty Heroes menyerupai jaket yang sudah diproduksi.Terakhir adalah New Windtail dengan motif karbon, yang juga tersedia dalam berbagai ukuran. Hadirnya motif tersebut untuk menjawab permintaan konsumen akan produk RSV yang premium."Untuk harganya kami banderol mulai dari Rp600 ribu, dan sudah tersedia di outlet-outlet RSV dan marketplace sejak model ini kami luncurkan," imbuh Richard.Bersamaan dengan peluncuran New Windtail, RSV Helmet Indonesia juga menghadirkan warna terbaru SV300. Empat warna solid kini tersedia untuk memperluas pilihan warna yang sudah tersedia sebelumnya.Warna-warna baru tersebut antara lain Charcoal Matte, Viridian Hue Matte, Silver Glossy dan Red Glossy. Selain itu juga ada penambahan dua motif baru yakni SV300 Wolf dan desain helm yang sudah digunakan oleh Presiden Joko Widodo."SV300 yang digunakan Presiden Jokowi banyak mendapatkan respon dari konsumen setia RSV. Untuk itu, kami telah memproduksinya secara massal guna memenuhi permintaan mereka," tandasnya.Seluruh model RSV Helmet terbaru tersebut sudah tersedia sejak diluncurkan di berbagai outlet RSV, termasuk di official marketplace.