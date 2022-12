Kaleidoskop 2022: Deretan Motor Baru Sumbang Penjualan (Part 1)

1. Honda Vario 125

2. Honda Vario 160

3. Honda CBR250RR

4. Yamaha Fazzio

5. Yamaha New Freego 125 Connected

6. Yamaha XMax Connected

Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan motor sepanjang periode Januari-November 2022 sudah mencapai 4.738.216 unit. Pencapaian ini tidak terlepas dari sejumlah model baru yang dipasarkan oleh produsen sepeda motor di Indonesia.Salah satu kontributor dari meningkatnya pertumbuhan pengguna motor di Indonesia adalah diperkenalkannya ragam produk baru. Sepanjang 2022, banyak agen pemegang merek (APM) roda dua yang merilis produk terbaru. Berikut ini merupakan beberapa deretan motor yang sudah resmi melenggang pada tahun 2022.Dijelaskan kalau PT Astra Honda Motor (AHM) telah meluncurkan New Honda Vario 125. Skuter matik (skutik) dengan mesin satu silinder 125cc ini tampil lewat desain baru. New Honda Vario 125 tipe CBS dibanderol harga Rp22,35 juta, tipe CBS-ISS Rp24 juta dan tipe CBS-ISS SP Rp24,25 juta.Di samping Vario 125, AHM juga menggelontorkan Honda Vario 160. Memiliki dua tipe, CBS dan ABS. Tipe CBS ditawarkan dengan warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande Matte Red. Adapun tipe ABS, warna yang dihadirkan Active Black, Grande Matte Black, dan Grande White.Honda Vario 160 disematkan mesin generasi terbaru 1 silinder 4 katup kapasitas 160cc eSP+, berpendingin cairan. Mulai dipasarkan on the road (OTR) Jakarta dengan harga Rp26,339 juta untuk tipe CBS. Sedangkan untuk versi ABS dipatok harga Rp29,064 juta.Masih terkait produk Honda, pada 2022 juga hadir All New Honda CBR250RR dalam dua Varian, SP dan SP Quick Shifter. Beberapa fitur baru tersemat pada motor sport yang dibekali mesin 2-silinder DOHC 8-katup kapasitas 250cc. Motor ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 41,5 dk di 13.000 rpm, dan torsi maksimum hingga 25 Nm di 11.000 rpm.Bicara harga OTR Jakarta, varian SP dipasarkan dengan harga Rp75,15 juta. Lalu varian SP - Quick Shifter, menawarkan warna Bravery Red Black, Honda Racing Red dan Tri Color, dibanderol mulai dari Rp79,2 juta. Untuk varian Standar hadir dalam dua pilihan warna, Black Freedom dan Mat Gunpowder Black Metallic, dilego dengan harga Rp62,85 juta.Sebagai rival terdekat Honda, awal tahun 2022 Yamaha merilis Fazzio berkapasitas mesin 125cc. Skutik hybrid dengan model out of the box ini hadir dalam dua varian, Fazzio Neo dengan harga OTR Jakarta Rp21 jutaan, dan Fazzio Lux dipasarkan dengan banderol Rp22 jutaan.Perdana diperkenalkan pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022. Motor ini dilengkapi fitur Smart Motor Generator (SMG) dan Stop & Start System.Untuk varian warna Matte Green dan Prestige Silver, Freego 125 Connected terbaru dibanderol harga OTR Jakarta Rp23,2 juta. Sementara warna Matte Blue, Metallic Red, Metallic Yellow, dan Matte Black untuk OTR Jakarta seharga Rp21,4 juta.Sama seperti Freego Connected, Yamaha XMax Connected juga dirilis pada pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022. Skutik Maxi premium ini dipasarkan dengan harga OTR Jakarta Rp66 juta, serta hadir dalam empat pilihan warna.Skutik gambot ini mengandalkan mesin 249,8cc dengan 1-silinder SOHC 4-katup berpendingin cairan. Menyematkan teknologi Blue Core unggulan Yamaha, motor ini andalkan transmisi CVT.