Harley-Davidson Target Pasarkan Livewire Tahun Depan

Tren motor listrik dunia, rupanya membuat Harley-Davidson (H-D) yang dikenal sebagai pembuat sepeda motor dengan mesin berkubikasi besar, serius mengembangkan motor listriknya, Livewire. Untuk menunjukkan keseriusannya untuk hal itu, mereka pun menegaskan siap meluncurkan motor listrik itu di 2019 nanti.Pabrikan motor asal Amerika Serikat (AS) itu pun menargetkan dapat meluncurkan motor listriknya ke pasaran selambatnya dalam lima tahun ke depan.Proyek Livewire, motor konsep listrik yang diperkenalkan 2014 lalu, yang disebut bakal proyek pertama dan menjadi portofolio H-D yang bakal masuk ke jalur produksi dan dibuat secara massal.Menurut H-D, LiveWire adalah pengembangan dari sepeda motor tradisional yang didukung oleh longitudinal three-phase AC motor, dan diklaim menghasilkan tenaga 74 daya kuda dan torsi 71 Nm.Sebagai perbandingan, Zero Motorcycles memproduksi Zero SR dengan harga USD15.995 atau berkisar Rp212 juta dan dapat melaju hingga 185 kilometer. Kemudian Polaris Industries juga berencana meluncurkan motor listrik dengan rentang harga USD21 ribu - USD25 ribu atau sekitar Rp278 juta sampai Rp331 juta."Tindakan berani yang kami umumkan hari ini adalah memanfaatkan kemampuan luas Harley-Davidson yang kompetitif dan keunggulan kami dalam pengembangan produk maupun manufaktur, termasuk daya tarik dari merek yang sudah dikenal luas, dan jaringan dealer besar kami," kata Harley-Davidson CEO, Matt Levatich seperti dikutip Autoevolution.Rencananya LiveWire akan diproduksi di York, Pennsylvania, AS, dan untuk awal hanya tersedia di Amerika Utara dan Eropa. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai spesifikasi maupun harga. Yang pasti H-D mengatakan bahwa proyek LiveWire terus diuji sampai saat ini, dengan versi produksi yang mengakomodasi masukan dan keinginan dari para pelanggan.(UDA)