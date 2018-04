Doni Tata Juarai Kelas FFA 250, di Seri Pertama TGA 2018

Gelaran spektakuler Trial Game Asphalt (TGA) putaran perdana yang dihelat di Sirkuit Mijen, Semarang, (6-7/4/2018) kelar sudah. Hasil kejuaraan yang dibanjiri 108 starter itu, rupanya memunculkan nama rider asal Kota Malang, Farudilla Adam. Ia tampil fantastis memborong gelar juara, sedang Doni Tata Pradita, berhasil mencuri 1 gelar juara kelas paling bergengsi.Andai saja gelar kelas bergengsi FFA 250 tak jatuh ke tangan Doni Tata Pradita, akan semakin lengkap ‘pesta’ Farudilla. Dari 4 kelas yang digandrungi pembalap bernomor lambung 127 itu, masing-masing, FFA 250, FFA 450, Trail 175 Open dan Trail 250 Open, praktis hanya podium FFA 250 yang lepas, sementara mahkota juara 3 kelas lainnya mampu disapu bersih Adam.“Sayang sekali, 1 gelar terlepas dan gagal sapu bersih. Tapi tetap mengucap syukur Alhamdulillah, bisa membawa pulang gelar juara 3 kelas yang lain. Semoga membuat lebih semangat menghadapi seri-seri selanjutnya,” terang Farudilla Adam.Doni Tata saat tampil di Mijen, tidak menyertakan kekuatan penuh. Pasalnya, senjata andalan, kuda besi pacu yang biasa Ia pakai di TGA tahun lalu mengalami kerusakan seminggu sebelum putaran pertama.“Motor yang saya pakai sekarang adalah motor baru, jadi settingan yang pas belum ketemu seperti motor yang lama. Apalagi sempat hujan dan lapangan basah, saya dan crew jadi lebih mikir lebih keras lagi untuk mengubah settingan,” jelas Doni Tata.Sementara di kelas-kelas lain, Trail 175 Non Pro, dikuasai Rider asal Surabaya, Galang Dwipa M. Pembalap yang satu tim dengan Tommy Salim itu berhasil mengasapi M. Sirquito serta Devi Tembong yang menempati posisi ke-2 dan 3.Di kelas 150 Komunitas dan 175 Komunitas, nama Rider muda tuan rumah Semarang, Reihan La Pendos, terlalu tangguh bagi lawan-lawannya. Putra pembalap kawakan asal Kota Lumpia, Effendi Pendoz itu, menguasai podium utama 2 kelas tersebut. Sedang 1 kelas lagi yakni 450 Non Pro, Eko Aris Putra harus mengakui kedigdayaan Momo Harmono, pembalap yang boleh disebut sebagai legenda balap motor Indonesia.Hasil lomba:Kelas FFA 250 cc1 5 DONI diTATA PRADITA SLEMAN HTJRT DT5 CORE HOTEL RAS TOUR & TRAVEL YAMAHA2 127 FARUDILA ADAM MALANG SMART SAMARINDA ISWA GRUP BERKAH MX KUNCUNG NORIFUMI RACING KTM3 33 IVAN HARRY N. SOLO MCRT IM PRODUCT TEAM 33 KAWASAKI4 75 TOMMY SALIM SURABAYA NAGC 6531 MICHAEL AA CORE HOTEL HONDA5 9 SURYA NARAYANA MALANG LOYALTECH HONDA KAWASAKITrail 175 cc Open1 127 FARUDILA ADAM MALANG SMART SAMARINDA ISWA GRUP BERKAH MX KUNCUNG NORIFUMI RACING KAWASAKI2 75 TOMMY SALIM SURABAYA NAGC 6531 MICHAEL AA CORE HOTEL HONDA3 111 DANAN K. UTOMO SUKOHARJO ARDIONA SMI KLATEN KOIZUMI TADD KAWASAKI4 42 NICO ANDRI YOGYAKARTA SMI YK RACING D1 PROSPEED KREASI SELATAN KAWASAKI5 84 RADEN ALUDONA YOGYAKARTA KRACKER JOGJA SUPERMOTO NORIFUMI RACING KAWASAKITrail 175 cc Non Pro1 55 GALANG DWIPA M. SURABAYA NAGC 6531 MICHAEL AA CORE HOTEL HAPPY2 76 M. SIRQUITO JAKARTA NAGC 76 RIDER KAWASAKI3 99 DEVI TEMBONG SEMARANG X4 145 M. EFENDI PENDOZ SEMARANG ASTA PERDANA 18 IMMANUEL GP7 KAWASAKI5 24 GILANG PRANATHA YOGYAKARTA SMI YK RACING TB AGIT JAYA KAWASAKIFFA 450 cc1 127 FARUDILA ADAM MALANG SMART SAMARINDA ISWA GRUP BERKAH MX KUNCUNG NORIFUMI RACING KTM2 5 DONI TATA PRADITA SLEMAN HTJRT DT5 CORE HOTEL RAS TOUR & TRAVEL YAMAHA3 33 IVAN HARRY N. SOLO MCRT IM PRODUCT TEAM 33 KAWASAKI4 75 TOMMY SALIM SURABAYA NAGC 6531 MICHAEL AA CORE HOTEL HONDA5 7 PEDRO WUNER MANADO JPX DJAGUNG PW SEVEN SAMARINDA KTMTrail 250 cc Open1 127 FARUDILA ADAM MALANG SMART SAMARINDA ISWA GRUP BERKAH MX KUNCUNG NORIFUMI RACING KAWASAKI2 75 TOMMY SALIM SURABAYA NAGC 6531 MICHAEL AA CORE HOTEL HONDA3 88 ERIK SEMARANG ASTA PERDANA 18 IMMANUEL GP7 KAWASAKI4 111 DANAN K. UTOMO SUKOHARJO ARDIONA SMI KLATEN KOIZUMI TADD KAWASAKI5 32 FALDHAN NOVAYASER BEKASI DAN’S AMA RACING HONDATrail 175 cc Komunitas1 45 REIHAN LA PENDOS SEMARANG ASTA PERDANA 18 IMMANUEL GP7 KAWASAKI2 26 DEVILIA SYAHPUTRA SEMARANG X3 31 M. NOUFAL SALEH BANGKALAN 6531 MICHAEL AA HORE BISA BALAP KAWASAKI4 55 GALANG DWIPA M. SURABAYA NAGC 6531 MICHAEL AA CORE HOTEL HAPPY5 97 FEBRIAN N. SITANGGANG YOGYAKARTA SUPERMOTO BRANDALS EPJ JTMX JOGJA KARYA 57 KAWASAKITrail 150 cc Komunitas1 45 REIHAN LA PENDOS SEMARANG ASTA PERDANA 18 IMMANUEL GP7 KAWASAKI2 97 FEBRIAN N. SITANGGANG YOGYAKARTA SUPERMOTO BRANDALS EPJ JTMX JOGJA KARYA 57 KAWASAKI3 26 DEVILIA SYAHPUTRA SEMARANG X4 31 M. NOUFAL SALEH BANGKALAN 6531 MICHAEL AA HORE BISA BALAP KAWASAKI5 126 SUTEDJHA YOGYAKARTA SUPERMOTO BRANDALS EPJ JTMX JOGJA KARYA 57 KAWASAKIFFA 450 cc Non Pro1 66 MOMO HARMONO SURABAYA JHOO MO2 JPX CLD AHRS KTM2 818 EKO ARIES PUTRA NGANJUK ARIES PUTRA CLEO EXTRAJOSS HONDA3 6 JEANY HARMONO SURABAYA JHOO MO2 JPX CLD AHRS YAMAHA4 18 SAM ACHMAD SURABAYA SAM BUBUT MX X5 38 MANSYUR SEMARANG X(UDA)