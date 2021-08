Lucu, Ada Scoopy Edisi Snoopy Dalam Jumlah Terbatas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Honda secara resmi meluncurkan Scoopy X Snoopy yang dipasarkan secara terbatas hanya 4.000 unit saja. Sepeda motor bergaya retro ini hadir dengan balutan warna-warni aksen kartun Snoopy.Skuter matik (skutik) ini hadir dengan warna dasar putih yang menjadi ciri khas warna Snoopy. Kemudian di sekujur body, disematkan gambar anjing jenis beagle peliharaan Charlie Brown tersebut dengan tema "Snoop.. out of the frame".Di Body sebelah kiri terdapat grafis dengan gambar anjing Snoopy, dan di sebelah kanan ada karakter Charlie Brown. Gambar karakter tersebut ditemani dengan strip warna kuning, merah, biru dengan latar belakang motor berwarna putih.Agar berkendara lebih unik, konsumen juga mendapatkan 1 unit helm half face khusus. Helm bergaya retro tersebut mendapatkan gambar Snoopy di bagian sampingnya.Selebihnya tidak ada perbedaan dengan versi standar, termasuk urusan performa. rival Yamaha Fino ini masih mengandalkan mesin 110 cc eSP yang memiliki tenaga 8,8 daya kuda @ 7.500 rpm dan torsi 9,3 nm @ 5.500 rpm. Selain itu, pemilik kuda besi satu ini juga mendapatkan fitur lampu depan LED, USB socket untuk mencatu daya ponsel, remote Smart Key, dan bagasi berkapasitas 15,4 liter.Sayangnya Scoopy edisi Snoopy ini hanya dipasarkan di Thailand saja dengan harga BHT54,5 ribu atau sekitar Rp23,7 juta. Sebagai perbandingan juga untuk harga Scoopy di Indonesia, ditawarkan dengan harga mulai dari Rp20,3 jutaan sampai Rp21,1 jutaan (on the road DKI Jakarta).Di Indonesia, Scoopy juga memiliki lawan yang sebanding yakni Yamaha Fino. Konsumen di sini bisa membelinya dengan harga mulai dari Rp19,1 jutaan hingga Rp20,3 juta (on the road DKI Jakarta), dan ini lebih terjangkau dibandingkan Scoopy.(ERA)