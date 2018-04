Yamaha Lexi Usung Basis Mesin Aerox 155

Skuter Maxi terbaru Yamaha Lexi hadir dengan menyasar segmen middle-low. Skuter kategori baru untuk keluarga Maxi Yamaha ini dikenalkan Januar 2018 lalu di Jakarta dengan kehadiran Valentino Rossi dan Maverick Vinales.Dengan menyasar konsumen menengah bawah, Yamaha membekali Lexi dengan mesin paling kecil, hanya 125cc. Mesin yang digunakan sendiri menggunakan basis dari Yamaha Aerox 155.Ridwan Arifin, Service & Education PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mengatakan, menggunakan basis mesin Aerox 155 karena Lexi sudah dilengkapi dengan SMG (smart motor generator) untuk starter lebih halus.Meski basisnya dari Aerox 155, ada sejumlah perbedaan pada sejumlah komponen yang diusungnya. "Bedanya ada di blok mesin, diameter piston dan noken as," kata pria berkacamata tersebut.Selain itu, semua komponen mesin yang digunakan tak ada beda dengan Aerox 155. "Termasuk throttle body 28mm dan diameter klep in dan out, itu sama," tambahnya.Dengan kapasitas mesin lebih kecil, Lexi menawarkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit dari Aerox 155. Soal akselerasi pun akan sama, karena bobot Lexi yang jauh lebih ringan, termasuk berkat sokongan teknologi VVA (variable valve actuation) pada mesin.(UDA)