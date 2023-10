Unik, Honda Bikin Motor Listrik yang Bisa Dilipat

Dimensinya yang Ringkas

Baterai dan Performa Motocompacto e-Scooter



Honda memperkenalkan versi terbaru dari produk skuter motocompact nya yang diberi nama Motocompacto e-Scooter. skuter matik (skutik) ini menawarkan kepraktisan dalam hal mobilitas di mana kendaraan ini berdesain ramping, ultra-compact yang membuatnya dapat dilipat, serta rendah emisi.Desain skuter berbasis listrik ini terinspirasi dari model Motocompo yang diluncurkan pada awal tahun 1980-an. Motocompacto dirancang dan dikembangkan oleh para insinyur Honda sebagai pendekatan inovatif pada transportasi pribadi berbasis listrik yang telah mendapatkan 32 paten.Kendaraan roda dua ini dirancang dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon, disamping itu juga menawarkan kenyamanan dan kemudahan berkendara. Kenyamanan tersebut meliputi kursi yang nyaman, pijakan kaki yang aman, dapat dibawa saat di dalam pesawat, memiliki speedometer digital, pengukur pengisian daya, serta terdapat pegangan jinjing yang nyaman.Kenyamanan dalam penggunaan Motocompacto e-Scooter didukung oleh dimensi kendaraan yang ringkas dengan panjang 38,1 inci, tinggi 35 inci, lebar 17,2 inci, tinggi tempat duduk 24,5 inci serta berat 41,3 pon. Namun saat kendaraan ini dilipat memiliki dimensi panjang 29,2 inci, tinggi 21,1 inci serta lebar kendaraan yang menjadi 3,7 inci.Disamping dimensi kendaraan yang ringkas, skuter listrik ini memiliki kapasitas daya baterai dalam kendaraan ini adalah 6.8Ah dan memiliki waktu pengisian baterai selama 3.5 jam dengan daya 110v. Skuter ini kecepatan maksimum 24 km per jam, dengan kapasitas jarak maksimum yang dapat ditempuh sejauh 19 km. Oleh karena itu, Motocompacto sangat cocok digunakan untuk berkeliling kota hingga berkeliling lingkungan kampus.“Motocompacto mudah digunakan dan menyenangkan untuk dikendarai, namun juga dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan, daya tahan, dan keamanan. Kendaraan ini menggunakan rangka dan roda aluminium yang diberi perlakuan panas yang kuat, lampu depan dan lampu belakang LED yang terang, reflektor samping, dan lingkaran kunci baja yang dilas pada penyangga yang kompatibel dengan sebagian besar kunci sepeda,” ujar Project Lead and Design Engineering Unit Leader at Honda Development and Manufacturing of America, Nick Ziraldo, melalui keterangan resminya.Kehadiran e-scooter ini menjadi upaya mencapai tujuan globalnya yaitu nihil dampak lingkungan pada tahun 2050 melalui pendekatan 'Triple Action to Zero', termasuk mencapai netralitas karbon untuk semua produk dan aktivitas perusahaan, pemanfaatan 100 persen energi terbarukan, dan sirkulasi sumber daya.Perusahaan asal jepang ini juga memanfaatkan 100 persen bahan ramah lingkungan dengan mengolah kembali produk menjadi bahan mentah dan menggunakan kembali bahan tersebut dalam pembuatan produk baru. Untuk mencapai tujuan ini, pabrikan akan berusaha menjadikan kendaraan listrik baterai-listrik dan sel bahan bakar mewakili 100 persen penjualan mobil di AS dan global pada tahun 2040.