Kegiatan Perdana H.O.G. Indomobil di 2024, Touring!

Ekawan Raharja • 23 Januari 2024 15:36



Jakarta: Harley Owners Group (H.O.G.) Indomobil Jakarta Chapter langsung mengadakan touring di awal tahun 2024. Para anggotanya bersama-sama memanaskan mesin motornya, dan melintasi aspal dari Jakarta ke Bandung pada 20-21 Januari 2024. Director H.O.G. Indomobil Jakarta Chapter, Abraham Busro, bercerita touring kali ini begitu meriah karena ada 152 bikers yang ikut serta. Kegiatan ini sengaja diselenggarakan sebagai pembuka rangkaian touring di 2024 dan menjadi momen silaturahmi antara pengurus dan anggota. "Kami bersyukur bahwa touring pertama yang diadakan H.O.G. Indomobil Jakarta Chapter ternyata mendapat sambutan meriah. Walau baru didirikan, namun loyalitas telah sangat kuat sejak awal diresmikan, melalui berbagai kegiatan city ride maupun persiapan touring, dan hingga akhirnya touring perdana ini,” tutur Abraham Busro melalui keterangan resminya. Assistant Director H.O.G. Indomobil Jakarta Chapter, Rudy Bratanusa, mengakui persiapan yang dilakukan pun sangat matang. Berbagai fasilitas yang diperlukan dalam touring sudah disediakan dan dikoordinir dengan rapi. Mulai dari titik tempat beristirahat, pengisian bahan bakar, tim dokumentasi, mekanik, dan sampai ambulans. “Untuk mengatur ratusan motor kubikasi besar dalam satu touring tentu tidak mudah namun juga bukan mustahil. Agar berjalan aman, lancar dan menyenangkan, perlu kedisiplinan tinggi baik dari Road Captain sebagai pemimpin perjalanan maupun para Officer dan seluruh peserta touring. Untungnya para peserta memang sudah terbiasa memiliki disiplin tinggi dalam lini pekerjaan dan bisnis mereka, sehingga ketika berada dalam grup touring pun dengan baik tunduk kepada Road Captain dan Officer perjalanan," beber Rudy. H.O.G. Indomobil Jakarta Chapter yang bernaung di bawah Dealer resmi Harley-Davidson Indomobil of Jakarta ini berharap dapat memberikan hal yang baik dalam berbagai kegiatan mereka. “Kami berharap H.O.G. Indomobil Jakarta Chapter dapat menjadi wadah seluruh bikers Harley-Davidson di Indonesia sesuai dengan tagline H.O.G. Indomobil of Jakarta yaitu We Are Indonesia,” pungkas Abraham Busro.