Royal Enfield Hadirkan Motor Perang Classic 500 'Pegasus'

Royal Enfield memperkenalkan sepeda motor anyarnya, yakni Classic 500 'Pegasus', yang merupakan motor legendaris masa Perang Dunia Kedua. Model ini melengkapi model-model sebelumnya yang sudah mereka jual terlebih dulu."Kisah Flying Flea sangat luar biasa menginspirasi, serta memiliki sejarah yang tidak dimiliki sepeda motor mana pun. Sepeda motor yabg tangguh telah dan tetap menjadi bagian pentijg dari sejarah Royal Enfield di mana kami mempertahankan unsur klasik, sederhana dan tangguh dalam menciptakan sepeda motor," kata Head Business Market - APAC region, Royal Enfield, Vumal Sumbly, di peluncuran motor di markas Royal Enfield di Pejaten, Jakarta, Rabu 14 Noivember 2018.Mengenai dapur pacunya, motor ini dibekali mesin 500 cc yang mampu hasilkan tenaga 27,2 daya kuda demgan torsi puncak 41,3 Nm. Vumal menambahkan, motor ini diciptakan sebagai bentuk penghormatan kepada kisah perang legendaris dan sejarah panjang ketangguhan Royal Enfield.Royal Enfield Classic 500 Pegasus yang terinspirasi dari RE/WD 125 Flying Flra ini dijual dengan harga mencapai Rp109.900.000. Harga yang ditawarkan dalam kondisi off the road. Motor ini dirakit di pabrik Tamil Nafu, India dan didatangkan secara utuh dari sana.Karena hadir sebagai limited edition atau edisi terrbatas, Classic 500 Pegasus hanya akan diproduksi sebanyak 1.000 unit di seluruh dunia. 40 unit diataranya bakal dipasarkan di IndonesiaClassic Pegasus yang menggunakan basis motor Classic 500 ini dilengkapi logo Pegasus berwarna marun dan biru di bagian tangki, sebagai logo resmi lencana Resimen Terjun Payung. Termasuk nomor seri individual dan stiker Royal Enfield 'Made Like a Gun' yang dipasang di kotak aki. Motor gaya klasik inintersedia dalam pilihan warna bertema peperangan, yakni service brown dan olive grab.(UDA)