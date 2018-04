Vespa Tambah Rem ABS di Primavera dan Sprint

Piaggio Indonesia melakukan upgrade di dua model skuternya yakni Vespa Primavera dan Sprint. Keduanya kini sudah dilengkapi sistem pengereman ABS (anti lock braking system) sebagai piranti safety untuk pengendaranya.Pengenalan dua model dengan rem ABS ini dilakukan di Beer Hall, SCBD, Jakarta kemarin, 10 April 2018. Namun rem ABS yang digunakan merupakan single channel, karena kedua motor ini hanya menggunakan rem cakram di roda depan saja.President Director PT Piaggio Indonesia (PI), Marco Noto La Diega, mengatakan kalau penambahan fitur ini diyakini dapat meningkatkan keamanan saat berkendara dengan skutik premium ini. Hal ini sesuai dengan kampanye keselamatan yang dikampanyekan mereka yakni Safety in Style.Kendati hanya single channel, PI mengklaim kalau sistem kerja rem ABS single channel miliknya lebih halus. Gerakan piston pada kaliper rem mencapai 10 kali tiap detik, ketika rem ABS aktif.Khusus untuk Vespa Primavera i-get ABS juga mendapatkan perubahan pada desain pelek yang diusungnya. Desain pelek ini membuatnya lebih modern dan merupakan desain pelek yang juag digunakan Primavera untuk pasar Global.Soal harga, Vespa Primavera iget ABS dilabeli angka Rp39,5 juta, dan Vespa Sprint i-get ABS agak lebih mahal dengan banderol Rp42 juta. Harga on the road Jakarta.(UDA)