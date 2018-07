Serunya Kampanye Safety Riding ala Komunitas

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan sepeda motor selalu di atas satu juta unit per tahunnya. Kondisi ini tentu harus diimbangi dengan pemahaman para pengendaranya akan tata cara berkendara yang aman dan nyaman yakni safety riding.Melihat kondisi ini, Adira Insurance kembali menggelar Safety Campaign Award (SCA) 2018. Kegiatan ini diperuntukan komunitas atau klub motor se-Jabodetabek yang aktif mengampanyekan keselamatan jalan.Melalui ajang SCA ini, para pengendara sepeda motor diajak untuk membuat kegiatan kampanye keselamatan jalan dengan tetap mengacu pada konsep road safety yang baik dan benar. Pesan dari kampanye tersebut diharapkan dapat tersebar luas dan dapat memberikan dampak yang berlipat ganda bagi peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya keselamatan jalan.Di tahun ini, SCA mengangkat tema Bikers Ready for Road Safety. Diharapkan tema tersebut dapat membuat seluruh pengendara sepeda motor selalu siap saat sebelum berkendara, selama berkendara dan ketika harus menangani kecelakaan saat berada di jalan.“SCA digelar sebagai bentuk apresiasi Adira Insurance terhadap komunitas motor yang aktif mengampanyekan keselamatan di jalan guna menurunkan angka fatalitas kecelakaan. Lebih jauh dari itu, kami berharap SCA dapat menjadi wadah bagi komunitas motor untuk mengembangkan komunitasnya secara mandiri dan terlatih untuk melakukan sosialisasi kampanye keselamatan yang berkelanjutan dan berdampak luas,” ujar Business Development Division Head Adira Insurance, Tanny Megah Lestari, melalui keterangan resminya.Para pengendara yang tergabung komunitas sepeda motor dapat langsung mendaftarkan komunitasnya periode 14 Juli – 11 Agustus 2018. Saat pendaftaran, peserta hanya perlu mengisi formulir beserta memilih tema kampanye yang akan digunakan saat mengikuti ajang SCA.Setelah itu akan dipilih Top 50 dari peserta yang sudah mendaftar dan akan didampingi oleh mentor untuk mengikuti tahap proposal. Selanjutnya akan dipilih 10 komunitas terbaik yang akan lanjut ke tahap implementasi untuk menjalankan kampanye keselamatan jalan yang telah dirancang pada tahap proposal.Tahap akhir rangkaian kegiatan SCA adalah Tahap Presentasi yaitu komunitas yang terpilih akan diundang untuk melakukan presentasi di depan dewan juri. Tahap presentasi adalah tahap akhir pada rangkaian SCA. Pada tahap ini, 10 komunitas atau klub motor terbaik yang telah diseleksi pada tahap sebelumnya diharuskan mempresentasikan kegiatan yang telah dilakukan.(UDA)