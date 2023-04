Kejar Target Volume, Ducati Indonesia Bidik Segmen Entry Level

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Harga spesial untuk VIN 2022

Jakarta: Ducati Indonesia mengadakan acara buka bersama dengan komunitas dan pencinta motor Ducati. Acara bertajul "Iftar by Ducati Indonesia" ini berlangsung Rabu, 12 April 2023 di Parkia by Grange Park - Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan.Selain untuk mempererat silaturahmi antara Ducati dengan pelanggan setianya, dalam kesempatan ini Ducati Indonesia turut memperkenalkan produk-produk serta promo spesial khusus di bulan Ramadan."Kami sangat senang dapat mengadakan acara Iftar bersama para pelanggan setia kami. Kami berharap acara ini dapat mempererat hubungan kami dengan pelanggan serta memberikan pengalaman yang berbeda dan tidak terlupakan bagi mereka," ungkap COO PT Legenda Motor, Eja Donalsha.Ia menambahkan, lewat promo yang dihadirkan, PT Legenda Motor selaku Agen Pemegang Merek (APM) Ducati di Indonesia berharap bisa meningkatkan volume pengguna Ducati di tanah air."Kita memang pengen Ducati makin ramai di 2023 dan seterusnya. Terutama di tahun ini di bawah PT Legenda Indoensia yang baru berjalan 7 bulan. Kita pengen volume Ducati rider makin nambah khususnya di segmen entry level yaitu (Ducati) Monster," sambung Eja.Ducati Indonesia sendiri telah menghadirkan promo berupa potongan harga selama Ramadan untuk menarik minat konsumen. "Sudah berjalan selama Ramadan, dan promonya kita geber dalam tiga minggu terakhir," ungkapnya.Dalam kegiatan iftar kali ini, Ducati Indonesia menghadirkan promo harga spesial untuk model-model dengan VIN number 2022."Paling menarik kita sisa 2 unit VIN 2022, itu yang paling menarik. Kita udah bikin paket termurah, tapi kalau ada penawaran pun kita kasih yang terbaik sesuai dengan negonya konsumen," pungkas Eja.Tak hanya itu, promo potongan harga juga berlaku untuk model-model yang menjadi backbone Ducati."Di segmen entry level kita ada Monster, untuk expert touring itu Multistrada, dan satu lagi backbone kita Ducati superbike yaitu Panigale. Range (promo) up to Rp80 juta. Jadi tiap model bisa beda-beda angkanya. Selain unit (motor) ada juga promo sparepart, untuk selected item dan diskon aparel, up to 40 persen untuk all item," beber Eja.