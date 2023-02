New Kawasaki KLX150 Caplok Teknologi Ninja ZX-25R

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New Kawasaki KLX150 model year 2024 sudah mulai dipasarkan untuk konsumen di Indonesia. Secara keseluruhan, ada 3 varian yang ditawarkan dengan perbedaan corak dan penampilannya, serta sudah mengadopsi teknologi yang serupa dengan Ninja ZX-25R.Secara keseluruhan, New KLX150 mengadopsi MX Styling yang merupakan gabungan tren gaya tajam dan sporty. Alhasil, motor yang bisa digunakan untuk trail ini memiliki desain yang agresif, dan ditawarkan dengan warna-warna baru yang atraktif.Tipe standar punya warna Lime Green khas Kawasaki, lalu Special Edition (SE) tersedia warna vivid orange/ebony; neon green/ebony; delight blue/ebony; dan shiny yellow/oriental blue. Semuanya hadir dalam balutan grafis stiker, kelir emas di tabung suspensi upside down yang tampak kontras, dan rodanya juga pakai ukuran 21 inci di depan serta 18 di belakang.Kemudian trim S yang didapuk sebagai versi termurah tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu lime green dan ebony. Grafis stiker yang menempel tampak sederhana dan mendapatkan dukungan peredam kejut teleskopik di depan dan peleknya lebih kecil yaitu 19 inci di depan dengan 16 inci di belakang.Dibanding model sebelumnya, New KLX150 mengusung fitur baru seperti headlamp sudah dilengkapi teknologi LED, speedometer full digital dengan petunjuk kondisi motor dikembangkan melalui instrumentasi digital dengan visibilitas yang baik.“Di tahun lalu, kami sudah menyegarkan Kawasaki Lovers dengan mengeluarkan Ninja ZX-25R ber-speedometer digital. Langkah kami selanjutnya adalah berinovasi dengan motor trail 150 cc ini dengan memberikan penyegaran yang sama. Tentunya mengedepankan keinginan Kawasaki Lovers agar semakin percaya diri menggunakan product-product kami,” ucap Head Sales & Promotion PT Kawasaki Motor Indonesia, Michael C Tanadhi, melalui keterangan resminya.Sementara performa yang ditawarkan masih mengandalkan mesin dari model sebelumnya. Berkapasitas 144 cc SOHC berkonfigurasi satu silinder, karburator, dan sistem pengapian DC-CDI. Tenaga yang dihasilkan mencapai 11,8 daya kuda @ 8.000 rpm dan torsinya 11,3 Nm @ 6.500 rpm. Dayanya disalurkan dari transmisi 5-percepatan manual.New KLX150 sudah mulai didistribusikan dan pengiriman akan dilakukan pada akhir Februari 2023. Harga yang ditawarkan yakni Rp32,9 juta (tipe S), Rp36,5 juta (standar), dan Rp39,5 juta (Special Edition) (on the road DKI Jakarta).