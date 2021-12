10 Tahun Piaggio Indonesia: Hegemoni Vespa dan Nilai Otentik Motor Italia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Cara Piaggio Indonesia menambah 'pride' konsumen Vespa

Membangun pabrik di Indonesia

4 merek beda DNA

Hadirkan pengalaman baru dengan dealer premium

Kontribusi PT Piaggio Indonesia dalam pemulihan industri otomotif tanah air

(PRI)

Jakarta: Masyarakat Indonesia sudah sejak lama mengenal brand otomotif dari Piaggio Group seperti Vespa, Piaggio, Aprilia, hingga Moto Guzzi. Jenama otomotif asal Italia tersebut memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dari masing-masing brand.Bahkan, Vespa sendiri sudah menjadi kendaraan familiar di Indonesia sejak era 1950-an. Hingga saat ini Vespa terus eksis lintas generasi tanpa putus hingga menjadi bagian dari sejarah dan kultur otomotif tanah air.Meski demikian, sejak tahun 2011 silam merek-merek Italia tersebut memulai babak baru hegemoninya lewat PT Piaggio Indonesia (PID) yang memasarkan kendaraan-kendaraan Piaggio Group di tanah air.Dalam menjalankan bisnisnya, PT Piaggio Indonesia punya gaya yang berbeda. Aspek-aspek otentik yang ditawarkan produk-produk Piaggio Group membuat PT Piaggio Indonesia seperti 'tidak punya saingan', khususnya di segmen pasar kendaraan roda dua.Istilah 'tidak punya saingan' ini mengacu pada value yang ditawarkan ke konsumen. Vespa identik dengan fashion, lifestyle, bahkan dianggap sebagai komoditi yang memperkuat personalisasi penggunanya.Di Indonesia sendiri, nama besar dan sejarah motor berbentuk lebah ini menjadikannya sebagai satu-satunya kendaraan roda dua dengan penggemar fanatik terbesar di Indonesia. Menariknya lagi, meski masuk kategori motor premium dengan harga mahal, nilai-nilai luhur Vespa akan selalu melekat pada penggunanya yakni tetap membumi, selalu berbaur, dan santun di setiap aspal yang mereka lewati.Sudah bukan rahasia lagi, seseorang yang mobilitas kesehariannya menggunakan Vespa secara otomatis juga memperkuat brand image atas dirinya sendiri sebagai personal yang berkarakter, memiliki ciri khas, dan selera yang berkelas.Faktanya, value seperti inilah yang tak akan pernah didapatkan konsumen saat mereka membeli kendaraan dari brand atau pabrikan lainnya.Sadar akan kekuatan dan value mereka di industri otomotif, PT Piaggio Indonesia juga memainkan strategi pintar demi menambah pride alias rasa bangga konsumen untuk memiliki sebuah Vespa lewat beragam model limited edition.Tahun 2021 menjadi tahun penting bagi Piaggio Indonesia, pasalnya mereka merayakan beberapa momen bersejarah. Pada semester awal tahun 2021, Vespa merayakan 75 tahunnya sebagai inspirasi dan simbol gaya hidup premium, yang direpresentasikan melalui Vespa Primavera 150 i-get ABS dan Vespa GTS 300 i-get ABS Limited Edition.Kemudian, baru-baru ini PT Piaggio Indonesia kembali merayakan pencapaian 10 tahunnya di Indonesia dengan menghadirkan apresiasi terhadap konsumen melalui 10th Anniversary Vespa Sprint 150 i-get ABS Limited Edition yang hanya diproduksi sebanyak 1.010 unit.Tak hanya Vespa saja, menutup tahun 2021, PT Piaggio Indonesia juga merilis dua model edisi terbatas Moto Guzzi, antara lain Moto Guzzi New V7 Stone Centenario dan Moto Guzzi V85 TT Edition.Perjalanan 10 tahun PT Piaggio Indonesia di tanah air semakin sempurna lewat pembangunan pabrik atau fasilitas produksi yang berlokasi di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi mencapai 10 ribu unit per tahun.Pada tahap pertama PT Piaggio Indonesia menegaskan model Vespa akan menjadi fokus operasional pabrik di Indonesia. Jika tidak ada halangan, Vespa pertama rakitan pabrik Cikarang akan mulai dijual pada akhir 2022.Pembangunan pabrik di Indonesia juga menjadi bukti manuver PT Piaggio Indonesia dalam memainkan peran untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara basis produksi Piaggio Group.Keberadaan PT Piaggio Indonesia di industri otomotif tanah air juga semakin kuat lewat beberapa brand yang mereka tawarkan. Selain Vespa, juga ada Piaggio, Aprilia, serta Moto Guzzi. Keempat merek tersebut memiliki DNA, karakter, dan keunikannya sendiri-sendiri.Bicara Vespa, kendaraan ini mempertahankan sejarah dan nilai-nilai luhur dari masa ke masa sebagai sebuah kendaraan dengan berjuta kesan dan cerita dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan terus berlanjut seperti itu hingga lahir sejarah baru yang bakal terwariskan ke anak cucu di masa depan.Lain halnya dengan Piaggio, dirancang sebagai kendaraan pintar yang akan selalu mengadopsi perkembangan zaman dan teknologi. Piaggio menawarkan kenyamanan dan pengalaman mewah berkendara untuk masyarakat urban. Jika Vespa berkembang dengan mempertahankan sejarah, maka Piaggio lebih terbuka dalam menghadirkan perubahan dan inovasi yang relate dengan kemajuan zaman, desain atau wujud yang out of the box terkesan futuristik serta teknologi terdepan.Beda lagi dengan Aprilia yang dikenal sebagai brand motor impian konsumen yang gemar memacu adrenaline. Aprilia besar di dunia motorsport dan telah mengukir nama harum di kancah MotoGP. Sehingga sudah sewajarnya Aprilia menawarkan produk-produk yang gagah dan sporty dengan performa mengagumkan. Sama dengan merek-merek yang berada di bawah payung Piaggio Group, konsumen Aprilia juga memiliki ciri khas dan karakter otentik yang kharismatik serta disegani.Sedangkan Moto Guzzi juga memiliki DNA-nya sendiri. Motor ini lebih sering menjadi pilihan mereka yang berjiwa bebas, independen, senang berpetualang, dan ekspresif. Karakter ini tertuang dari model-model Moto Guzzi yang menghadirkan motor genre adventure dan touring dengan sentuhan rasa dan ciri khas Italia.Demi menunjang penjualan, PT Piaggio Indonesia juga memikirkan konsep yang matang demi memanjakan konsumen serta memberikan pengalaman berbeda lewat dealer premium Motoplex Piaggio Indonesia.Selain puluhan outlet resmi yang sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia, dealer premium Motoplex Piaggio Indonesia memajang keempat merek motor yang dibawahi oleh Piaggio Indonesia seperti Vespa, juga ada Piaggio, Aprilia, serta Moto Guzzi.Dealer Motoplex sendiri saat ini sudah tersebar di beberapa kota besar seperti di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Bali. Tak hanya menjual motor-motor ikonik Negeri Pizza saja, namun dealer Motoplex juga menyediakan aksesoris-aksesoris premium dari keempat merek motor Italia tersebut.Perjalanan 10 tahun PT Piaggio Indonesia layak mendapat apresiasi karena perusahan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) kendaraan asal Italia punya faktor pembeda sehingga semua model-model yang dijual terkesan eksklusif.Usia 10 tahun tentu masih terbilang baru, namun pencapaian PT Piaggio Indonesia begitu besar termasuk mendapat kepercayaan pemerintah untuk membangun pabrik di Indonesia.Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang bahkan memuji ekspansi besar PT Piaggio Indonesia dalam membangun pabrik. Menurut Menperin, Piaggio Indonesia akan menjadi pemain kunci dalam pengembangan industri otomotif nasional, terutama dari sisi peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pemberdayaan industri komponen lokal."Perlu diingat, ini merupakan tahap awal, artinya ke depannya akan lebih banyak lagi aktivitas, partisipasi, maupun investasi dari teman-teman Italia, khususnya PT. Piaggio Indonesia,” kata Menperin pada acara Groundbreaking Pembangunan Fasilitas Produksi PT. Piaggio Indonesia di Cikarang awal November 2021.Diharapkan, fasilitas baru ini dapat memperkuat brand image Piaggio di Indonesia sekaligus menciptakan nilai tambah industri dalam negeri yang pada akhirnya dapat mengakselerasi pemulihan industri otomotif nasional di tengah pandemi Covid-19.Sementara itu, Managing Director & Country CEO PT Piaggio Indonesia, Marco Noto La Diega juga menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Pemerintah Indonesia.“Kami percaya proyek ini akan memperkuat kontribusi PT Piaggio Indonesia di sektor otomotif, serta meningkatkan pengalaman dan keterikatan konsumen terhadap merek kami,” ujar Marco.