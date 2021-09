Mengintip Aksesoris Handgrip Motor Favorit Influencer Otomotif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Handgrip merupakan salah satu aksesoris penunjang tampilan motor. Meski berukuran kecil, namun aksesoris handgrip bisa memberi sentuhan detil yang mampu memperkuat personafikasi motor sesuai dengan karakter dan sytle pemiliknya.Hayaidesu Indonesia kembali memperkenalkan aksesoris handgrip motor. Kali ini, mereka menggandeng dua influencer otomotif yaitu Andi Akbar alias Atenx Katros Garage serta Alitt Susanto yang lebih dikenal dengan Shitlicious.Kolaborasi ini menghadirkan dua konsep yang berbeda. Untuk handgrip dari Atenx Katros mengusung konsep handgrip yang dikhususkan untuk para penikmat modifikasi motor atau motor custom.“Modif Motor itu bukan supaya bikin motor lo keliatan lebih hedon atau bagus, tapi modif itu supaya bikin motor jadi lo banget,“ ujar Atenx Katros.Sementara handgrip untuk Shitlicious mengusung konsep perjalanan yang diberi nama 'The Journey'. “It’s not about the destination, it’s about the journey,” ucap Alitt Susanto.GM Marketing dari Hayaidesu, Pramondiaz Utomo Bako menambahkan kedua handgrip hasil kolaborasi ini tentunya menawarkan pilihan untuk para penikmat roda dua."Plihan apakah kalian lebih menyukai modifikasi motor atau menikmati setiap momen yang ada pada saat kalian berkendara,“ kata Pramondiaz Utomo Bako.Kolaborasi dengan Atenx Katros dan Shitlicious melengkapi varian handgrip Hayaidesu yang sudah ada sebelumnya seperti the Storm, the Urban, the Tourer, serta Hayaidesu x Tokopedia.Aksesoris handgrip tersebut bisa didapatkan lewat official store Hayaidesu dan Katros Garage di e-commerce. Untuk harga dibanderol Rp295.000. Namun Hayaidesu menghadirkan promo harga spesial Rp147.000 yang berlaku hanya pada tanggal 1-5 Oktober 2021.