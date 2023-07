Mengaspal di Indonesia, Yamaha Tenere 700 'Goda' Penggila Adventure

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Harga

(UDA)

Jakarta: Motor adventure Yamaha Tenere 700 resmi mengaspal di Indonesia dan dipasarkan melalui importir umum PT Enduro Republik Indonesia (ERI).Debut di EICMA 2018, motor dengan desain macho dan tangguh ini hadir dengan tampilan motor balap reli Dakar yang tentunya bakal menggoda pencinta adventure di Indonesia.Keunikan dari Tenere 700 adalah minimnya teknologi canggih yang disematkan. Hal ini justru menjadi keunggulan Tenere 700 yang membidik segmen pencinta adventure usia 50 tahun ke atas.“Kami mem-profiling rata-rata konsumen berusia di atas 50 tahun, sehingga perlu memilih moge adventure yang ringan dan tidak besar bodinya. Yamaha Tenere 700 tentunya menjadi pilihan terbaik, dengan berat basah hanya 204 kg,” ucap Yopie Kurniawan, Direktur PT ERI, Rabu, 12 Juli 2023 di Jakarta.Selain itu, dengan sedikit teknologi yang tersemat, maka pengendara akan lebih percaya diri dengan skill berkendara mereka serta semakin menikmati sensasi bertualang dengan Tenere 700."Soal minim teknologi itu balik lagi tergantung pribadi pengendara. Tapi bagi kami hal itu justru menjadi nilai jual. Motor ini bisa diajak masuk ke jauh ke pelosok dan mudah dalam hal perbaikan. Sedangkan motor yang pakai teknologi canggih justru akan kesulitan jika ada kerusakan," terang Sales Manager PT. Enduro Republik Indonesia, Tajul Arifin.Yamaha Tenere 700 2023 hadir dalam 2 versi yakni versi Standar dan Top Spec. Versi Top Spec memiliki layar speedometer TFT yang yang memiliki Communication Control Unit (CCU) Yamaha sehingga dapat terkoneksi smartphone melalui aplikasi Yamaha MyRide, sedangkan versi Standar masih menggunakan layar monokrom. Perbedaan lainnya, versi Top Spec ada pilihan menu ABS, yaitu ABS On, ABS Off dan Rear ABS Off, sementara versi standar hanya ada opsi ABS On dan Off.Tenere 700 mengusung mesin 690 cc 2-silinder DOHC. Motor garang ini menawarkan keseimbangan tenaga dan kontrol ideal melalui tenaga 72 DK/9.000 rpm dan torsi 68 Nm/6.500 rpm. Adapun transmisinya khusus model manual dengan 6-percepatan.Motor yang diimpor langsung dari Eropa ini mumpuni diajak berpetualang jarak jauh serta melibas semua kondisi jalan. Sasis tubular yang ringkas dan bodywork yang ramping menawarkan kelincahan maksimal baik dalam posisi berdiri ataupun duduk. Suspensi long travel serta roda berjeruji khas offroad semakin memanjakan pengendara.Yamaha Tenere 700 dibanderol mulai dari Rp450 juta off the road. Pembelian bisa secara cash ataupun kredit. Adapun surat-surat seperti STNK dan BPKB akan siap dalam 3 bulan.Tak hanya itu, PT ERI menjamin garansi produk serta layanan purna jual seperti ketersediaan aksesori, fast moving parts dan bengkel untuk servis. "Garansi 1 tahun untuk cacat produksi dari pabrik. Juga bila ada recall, maka seluruh konsumen akan mendapat fasilitas penggantian dan perbaikan secara gratis,” lanjut Tajul Arifin.Bagi konsumen yang ingin mempercantik tampilan motor, tersedia aksesoris seperti crashbar, side rack, sidebag, sidebox, top box, knalpot, pelindung lampu, pelindung mesin, foglight dan lowering suspension.Saat ini, terdapat 13 unit Yamaha Tenere 700 yang diimpor utuh, dan hampir semuanya full booked. Jadi untuk konsumen yang berminat dengan Tenere 700 maka harus sabar menunggu untuk kloter selanjutnya.