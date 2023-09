Nonton MotoGP Mandalika Sekaligus Ketemu Bagnaia, Intip Harga Tiketnya

Advertisement

Grandstand Package: Rp 3.500.000

VIP Box Package: Rp 30.000.000

Private Jet Package: 5.500 USD (with minimum 10 Package) syarat dan ketentuan berlaku

(UDA)

Jakarta: Ducati Indonesia siap memeriahkan gelaran MotoGP Indonesia pada tanggal 13-15 Oktober 2023 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ducati Indonesia menyediakan tiket nonton MotoGP Mandalika dengan beragam paket menarik.Selain untuk memanjakan konsumen dan pencinta Ducati, MotoGP musim ini juga berpotensi akan kembali menjadi tahunnya Ducati. Bukan tidak mungkin, Fransesco 'Pecco' Bagnaia akan menjadi yang terdepan di Sirkuit Mandalika.Juara bertahan Pecco Bagnaia merupakan kandidat kuat untuk kembali merengkuh gelar juara dunia musim ini. Bahkan duet Pecco Bagnaia dan Enea Bastiani diklaim membawa era baru kejayaan pabrikan Ducati di ajang balap kuda besi paling paling populer di dunia itu pasca era Casey Stoner yang terakhir kali juara bersama Ducati tahun 2007 silam."Kami ingin memberi kesempatan untuk para konsumen dan pencinta Ducati mendapatkan pengalaman tak terlupakan dalam menonton balapan MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika.” ujar CEO PT Legenda Motor Indonesia (Ducati Indonesia), Jimmy Budhijanto.Tak cukup itu saja, para Ducati enthusiast juga mendapatkan kesempatan istimewa untuk bertemu langsung pembalap idola mereka lewat sesi meet and greet bersama pembalap Ducati Corse."Sebelum race akan ada Meet and Greet di Jakarta dengan tim dan para pembalap Ducati, Kami akan berupaya sebisa mungkin untuk mengatur waktu sesi meet and greet," lanjut Jimmy.Khusus pembelian tiket nonton MotoGP Mandalika via Ducati Indonesia, konsumen akan mendapatkan exclusive merchandise/fan kit untuk mendukung tim Ducati sepanjang balapan di Sirkuit Mandalika.Lebih lanjut, COO Ducati Indonesia, Eja Donalsha menambahkan penjualan motor Ducati juga akan di-bundling dengan tiket tersebut. Tak ketinggalan, bagi konsumen yang memiliki keterbatasan waktu juga tersedia tiket Private Jet khusus ke Mandalika di sesi race pada hari Minggu, 15 Oktober 2023."Untuk penonton yang memiliki keterbatasan waktu, missal hanya ingin nonton race-nya saja, Ducati Indonesia juga menyediakan Private Jet Package dari Jakarta - Lombok (PP) di hari yang sama," ungkap Eja Donalsha.Pembelian tiket bisa diakses melalui tautan bit.ly/MandalikaDucatiID. Untuk informasi lebih lanjut, Ducati lovers bisa memantau update terbaru di akun instagram resmi Ducati Indonesia.Berikut ini kategori beserta harga tiket nonton MotoGP Mandalika yang ditawarkan Ducati Indonesia:- 3 days access to MotoGP- Fan kit (T-Shirt, Ducati Indonesia cap & Ballon stick)- Meet & greet with Ducati Corse Riders in Jakarta, Indonesia- 3 days access to MotoGP- Official merchandise Ducati- Garage tour- Food & beverage- Meet & greet with Ducati Corse Riders in Jakarta, Indonesia- Airport transport- Bundling MotoGP VIP Box Package- 3 days access to MotoGP- Official merchandise Ducati- Garage tour- Food & beverage- Meet & greet with Ducati Corse Riders in Jakarta, Indonesia