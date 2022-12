Charged Indonesia Mulai Jualan Motor, Gak Cuma Rental Saja

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Charged Indonesia kini memperluas bisnis mereka di Indonesia dengan memulai penjualan skuter motor listrik. Sehingga konsumen kini memiliki pilihan penggunaan skuter listrik, mulai dari sewa atau pembelian.Chief Commercial Officer Charged Indonesia, Stephanus Widi, menyebutkan awalnya mereka hanya menyediakan skema sewa dengan biaya Rp1,6 jutaan per bulan. Kemudian per 1 Januari 2023, konsumen sudah bisa membeli model yang mereka inginkan.“Sejak diluncurkan perdana pada 24 Oktober 2022, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk memiliki motor kami. Untuk menjawab permintaan masyarakat, maka kami memutuskan untuk mulai menambahkan opsi kepemilikan per 1 Januari 2023,” jelas Stephanus Widi melalui keterangan resminya.Saat ini Charged sudah menawarkan 3 model yang bisa dibeli konsumen. Mulai dari Rimau dengan harga Rp48 juta, Anoa seharga Rp46 juta, dan Maleo sebagai model paling murah dibanderol Rp38 juta (on the road DKI Jakarta).Harga tersebut meliputi satu motor, satu baterai 60V/45AH, dan satu regular charger 10A. Untuk mendapatkan fast charger 15A, penambahan jumlah baterai dan penambahan jumlah charger juga dapat dilakukan dengan biaya tambahan.Selain itu, dukungan layanan purna jual juga sudah disiapkan. Mulai dari garansi baterai 3 tahun atau 1.500 siklus baterai, garansi suku cadang 2 tahun atau 20.000 Km, gratis jasa selama 2 tahun, dan gratis pembaruan perangkat lunak 2 tahun.Jika melihat dari segi harga, motor yang ditawarkan ini di atas sejumlah pesaingnya. Misalkan Alva One hanya dibanderol Rp34,9 juta, atau Gesits yang dibanderol Rp28,9 jutaan (on the road DKI Jakarta).