Yamaha R15 Berkonsep Liberate The Rage, Bagaimana Tuh?

Yamaha Indonesia R15 mendapatkan penyegaran di awal tahun 2023 dengan konsep Liberate The Rage. Motor sport di kelas entry level ini hadir dengan warna baru unuk memberikan kesan yang lebih agresif kala ditunggangi.Merek asal Jepang ini menghadirkan skema warna Aggressive Grey untuk menunjang konsep Liberate The Rage. Kesan yang ingin disampaikan adalah motor berperforma tinggi dengan karakter racy yang kuat untuk mendukung aktivitas di perkotaan.Didominasi kelir abu-abu pada body motor dan sentuhan aksen kuning. Terlihat di bagian fascia, cover tangki bagian atas, serta grafis di tiap sisi fairing. Tak lupa pula pelek di cat selaras.“Motor sport selalu memiliki penggemarnya, sesuai dengan karakternya dan hobi mereka. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami meluncurkan warna baru All New R15 Connected. Kelir anyar semakin meningkatkan rasa percaya diri, sehingga layak menemani biker sebagai partner berkendara,” ungkap Asst General Manager Marketing – Public Relations PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Antonius Widiantoro, melalui pesan singkatnya.Perubahan penampilan ini sayangnya tidak diikuti dengan perubahan performa R15. Rival Honda CBR150R ini masih menggendong mesin 155 cc satu silinder SOHC, 4-stroke, 4 Valve, liquid-cooled dan berteknologi Variable Valve Actuation (VVA). Jantung pacunya mampu menyemburkan tenaga maksimum hingga 19,3 daya kuda @ 10.000 rpm dan torsi mencapai 14,7 Nm @ 8.500 rpm. Dayanya disalurkan melalui sistem transmisi manual 6 percepatan.Fitur Assist & Slipper Clutch, suspensi upside down, hazard lamp, panel instrumen full digital bergaya racy dan luxury, serta teknologi konektivitas bernama Y-Connect masih tersedia. Pengendara bisa mengetahui kondisi motor dari ponsel pintar yang sebelumnya sudah tersambung dengan aplikasi via bluetooth. Informasi yang didapat antara lain; notifikasi telepon dan pesan masuk di dasbor motor, informasi konsumsi bahan bakar, informasi lokasi parkir terakhir, rekomendasi perawatan yang menunjukan kondisi aki dan oli, notifikasi malfungsi sampai dengan Revs Dashboard.R15 Connected saat ini sudah memiliki banderol Rp39,740 (on the road DKI Jakarta). Jika melihat dari segi harga, CR150R ditawarkan dengan rentang harga Rp36,9 jutaan hingga Rp41,7 jutaan (on the road DKI Jakarta).