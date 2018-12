Yamaha Suntik Dana Rp2,1 Triliun ke Grab

Yamaha Optimis Kerja Sama Grab Menguntungkan

Ambisi bisnis Yamaha Motor Co., Ltd. kini merambah sistem transportasi online. Brand sepeda motor asal Jepang tersebut menggandeng operator Grab Holdings Inc., platform online-to-offline (O2O) terkemukan di Asia Tenggara. Hari ini kerja sama mereka diumumkan dengan nilai investasi sebesar USD150 juta atau Rp2,1 triliun.Tentu ini menjadi kerja sama yang sangat potensial mendatangkan keuntungan bersama. Mengingat layanan Grab yang yang sudah establish di beberapa negara, cukup meyakinkan Yamaha betapa besarnya potensi penjualan produk sepeda motor di sana.Apalagi kerja sama strategis dalam bisnis layanan pemesanan angkutan sepeda motor (ojek online) di kawasan Asia Tenggara dengan fokus utama di Indonesia cukup besar. Wajar jika jumlah investasi yang cukup besar itu berani digelontorkan Yamaha ke perusahaan penyedia sistem transportasi massal itu.Melalui kerja sama ini, Yamaha Motor dan Grab berkomitmen untuk menyediakan layanan mobilitas generasi lanjut dengan menerapkan solusi serta inovasi. Juga yang memanfaatkan teknologi dari perusahaan otomotif itu serta pengetahuan dalam aspek keselamatan sepeda motor."Selain meningkatkan keamanan serta kepercayaan pengguna dan pengemudi melalui teknologi yang dimiliki Yamaha, kami juga mengantisipasi peningkatan lebih lanjut nilai sepeda motor dalam sistem mobilitas masa depan. Kami juga mencoba menciptakan solusi mobilitas baru,” ujar Executive Officer, Chief General Manager of Motorcycle Business Operations, Yamaha Motor Co., Ltd, Takuya Kinoshita melalui keterangan resminya.Hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa berkendara yang aman serta penuh percaya diri di antara para mitra pengendara Grab. Terutama saat merespon permintaan layanan ojek online yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen.Alasan kedua adalah mempermudah proses pembelian sepeda motor bagi mereka yang bergabung atau sedang mempertimbangkan untuk bergabung dalam jasa pelayanan ojek online.Tak kalah hebohnya, visi jangka panjang 2030 yang disampaikan pada 11 Desember di bawah slogan "ART for Human Possibilities," kerja sama ini memanfaatkan teknologi robotika mempromosikan inovasi dalam bentuk mobilitas (Transformasi Mobilitas).Bagi Yamaha, mereka juga bisa memanfaatkan momentum ini untuk belajar Grab di Asia Tenggara serta mempelajari lebih jauh pengetahuan tentang bisnis angkutan sepeda motor. Di sisi lain berguna untuk pengembangan produk di masa mendatang.Sekadar informasi, Grab memiliki armada transportasi darat terbesar di kawasan tersebut dan telah menyelesaikan lebih dari 2,5 miliar pesanan jasa mobilisasi menggunakan sepeda motor sejak didirikan pada 2012. Jangkauannya pun sangat luas di kawasan Asia Tenggara, di samping layanan pengiriman makanan dan paket di 235 kota yang ada di 8 negara.(UDA)