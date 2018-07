Yamaha Niken Siap Mengaspal di Amerika

Sejak diperkenalkan akhir 2017 lalu, akhirnya Yamaha mengumumkan bahwa tak lama lagi motor sport berdesain radikal tiga roda/three wheeler, Yamaha Niken bakal mengaspal di Amerika Serikat (AS), September mendatang.Meski banyak motor lain yang mengadopsi desain dua roda depan, namun Yamaha mengklaim jika three wheeler-nya ini punya sesuatu yang unik dibanding yang lain. Yaitu adanya fitur teknologi Leaning Multi-Wheele (LMW).Sistem Leaning Multi-Wheel (LMW), memungkinkan suspensi depan upside-down dapat bergerak secara independen, membuat dua roda di bagian depan bisa mencapai sudut kemiringan 45 derajat ketika cornering, untuk traksi ban yang lebih baik. Roda depan menggunakan pelek ringan 15 inci dibalut ban LMW-specific 120/70R15.Yamaha Niken mengusung mesin CP3 3-siliner inline DOHC 847cc berpendingin udara, yang dikawinkan transmisi 6-percepatan multiple assist dan slipper wet clutch. Performanya diklaim mampu menyemburkan tenaga sebesar 113,4 daya kuda dan torsi mencapai 87,5 Nm.Daya pengereman berasal dari rem cakram dengan kaliper radial empat piston di depan, dipasangkan ke rem cakram belakang besar. Fitur lain yang tersedia di Niken ada rider assistive technologies, ride-by-wire throttle system, adjustable throttle mapping, traction control, ABS, dan integrated cruise control.Niken disebut sebagai segmen baru bagi Yamaha dan bersiap merecoki pemain roda tiga bermisin besar yang umumnya diisi oleh skuter, dan Can Am serta Spyder. Motor yang segera mengaspal di AS ini dilabeli USD15,999 atau sekitar Rp228 juta.(UDA)