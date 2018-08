Kelir Khas Yamaha MotoGP Nemplok di R15, Vixion dan Aerox 155

Yamaha Indonesia kembali memanjakan para penggemar tim Movistar Yamaha MotoGP. Pabrikan berlogo garpu tala tersebut menghadirkan motif motor yang sama digunakan oleh tim utama Yamaha di MotoGP tersebut.Desain Movistar Yamaha MotoGP Livery 2018 ini baru digunakan pada produk All New R15, All New Vixion serta Aerox 155 VVA. Desain yang ditawarkan mengikuti corak YZF-R1M milik pembalap Valentino Rossi dan Maverick Vinales.Kemudian untuk bagian emblem Yamaha menggunakan warna emas. Hal ini menjadi pertand bahwa livery ini merupakan produk edisi khusus.Menurut keterangan resminya, penggunaan desain Movistar Yamaha MotoGP Livery semakin memperkuat citra sport produk sepeda motor Yamaha. Kehadiran Movistar Yamaha MotoGP Livery 2018 turut pula menginspirasi Yamaha untuk memberikan pengalaman juara secara luas kepada para pelanggan setianya.Ketiganya sudah bisa dipesan di dealer-dealer resmi Yamaha. Untuk Aerox 155 VVA R-Version Movistar dibanderol Rp24,5 juta, kemudian All New V-Ixion Movistar dibanderol Rp27,2 juta, sedangkan untuk All New R15 Movistar dihargai Rp35,9 juta.Selain Yamaha, Honda Indonesia juga cukup getol membawa nuansa MotoGP ke produk-produknya. Bahkan mereka pernah mengeluarkan Honda CBR 250 RR dengan livery Repsol Honda.(UDA)