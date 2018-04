Head to Head Yamaha Aerox 155 vs All New Honda Vario 150

Akhirnya Honda menyegarkan Vario 150 untuk bisa mengimbangi kompetitornya, Yamaha Aerox 155. Secara penjualan Honda masih unggul, namun Vario 150 juga tetap perlu perubahan dan Honda menghadirkan versi All New Vario 150.Kami pun akan mencoba membandingkan kedua skuter sporty ini berdasarkan data spesifikasi di atas kertas. Sisi penilaian dari desain, dimensi, teknologi dan fitur, mesin dan harga jualnya. Seperti apa? Simak terus.Keduanya kompak mengusung desain sporty. Keduanya menyajikan lekuk bodi tajam. Namun dari pandangan mata, All New Vario 150 lebih ramping, sedangkan Aerox 155 lebih kekar dan padat.Keduanya juga sama-sama dilengkapi lampu ganda depan yang sudah LED. Lampu belakang LED, dan lampu sein belakang model terpisah ala motor sport. Tapi lampu sein Aerox 155 belum LED.Beda desain lainnya ada di bagian dek, All New Vario 150 masih model dek rata khas skutik pada umumnya, sedangkan Aerox 155 model dek terpisah untuk tangki, tapi punya bagasi lebih besar.All New Vario 150 berdimensi 1.919mm x 679mm x 1.062mm (PxLxT). Ini lebih ramping dari Vario 150 sebelumnya yang punya ukuran 1.921 x 683 x 1.096 mm. Sementara Aerox 155 berdimensi 1.990 X 700 X 1.125 mm.All New Vario 150 sudah dilengkapi kunci keyless sebagai standar yang termasuk alarm, answer back system, lalu panel meter digital yang menampilkan beragam info seperti konsumsi BBM rata-rata dan aktual, tegangan aki, indikator oli, jam dan banyak lagi.Lalu ada pula ACG starter untuk proses hidupkan mesin lebih halus, idling stop system yang bisa dimatikan, lalu combi brake system untuk pengereman maksimal. Tapi hal ini kalah lengkap dari kompetitornya.Pasalnya Aerox 155 punya kunci keyless untuk varian tertinggi yakni Aerox S. Panel indikator full digital yang fitur-fiturnya tak kalah lengkap dengan gacoan Honda itu, tapi Aerox 155 punya takometer yang membaca putaran mesin, power socket dan rem ABS untuk tipe S.Kapasitas mesin All New Vario 149,3 cc, eSP, SOHC, 2 valve, injeksi bahan bakar PGM-FI. Kapasitas mesin ini tercapai berkat paduan piston 57,3mm dan stroke 57,9mm. Output tenaga mencapai 12,9 Hp di 8.500 rpm dengan torsi 13,4 Nm pada 5.000 rpm.Sedangkan Aerox 155 dengan teknologi Blue Core dan VVA (variable valve actuation) usung kapasitas mesin 155,1 cc, SOHC, 4 valve, injeksi bahan bakar. Hasilnya tenaga dan torsi Aerox lebih superior dengan 14,7 daya kuda di 8.000 rpm dan 13,8 Nm di 6.250 rpm.Karena hanya ada satu varian, All New Vario 150 berlabel harga Rp22,5 juta. Sedangkan Aerox 155, rentang harga mulai dari Rp23,1 juta hingga termahal Rp27,45 juta.Perubahan besar yang dilakukan Honda membuat skutiknya jadi lebih ramping dan mendapat upgrade fitur seperti keyless dan panel meter digital. Sedangkan Aerox 155 lebih lengkap fiturnya, tapi harus ditebus dengan harga lebih tinggi.Bentuk dek juga mempengaruhi selera konsumen, ingin kepraktisan membawa barang atau dek terpisah namun dikompensasi bagasi besar. Semuanya kembali ke tangan Anda sebagai konsumen.(UDA)