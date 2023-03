Dikembangkan dari Ajang Balap, Motul Rilis Pelumas Khusus Motor Kawasaki

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mandalika: Bertepatan dengan gelaran World Superbike (WSBK) Mandalika, Motul Indonesia secara resmi memperkenalkan pelumas terbaru yang diracik khusus untuk motor Kawasaki yakni Kawasaki Genuine Oil (KGO) by Motul.Managing Director PT. Motul Indonesia Energy (MIE), Lutfi Ilhamy menjelaskan bahwa peluncuran Kawasaki Genuine Oil by Motul merupakan milestone penting bagi Motul di Indonesia.Selain itu, KGO by Motul merupakan hasil dari pengembangan berdasarkan pengalaman di dunia balap. "Pengalaman dan pengetahuan Motul pada dunia balap di wujudkan ke dalam partnership dengan Kawasaki untuk mendevelop oli di segmen premium," kata Lutfhi, Sabtu, 4 Maret 2021."Kawasaki di Indonesia sendiri memiliki konsumen aktif dan memiliki kebutuhan untuk menjaga performa mesin, perlindungan yang maksimal serta daya tahan tangguh yang saling melengkapi, dan itu semua ada pada KGO by Motul,” lanjut Luthfi.Senada dengan Luthfi, Carlo Savoca, Chief Marketing Officer Motul Asia Pacific menilai kalau Indonesia memang menjadi salah satu market penting untuk Motul. Selain sebagai salah satu negara dengan pasar terbesar sepeda motor, masyarakat Indonesia juga memiliki kegemaran yang besar dengan motorsport."Indonesia sangat passionate dengan motorsport. Balapan di Indonesia selalu meriah apalagi sekarang Indonesia punya sirkuit baru yang bagus, sirkuit Mandalika dan menyelenggarakan WSBK serta MotoGP. Indonesia juga menjadi pasar sepeda motor terbesar ketiga di dunia. Kami bangga bekerjasama dengan Kawasaki dan kami juga menjadi sponsor tim kawasaki di WSBK," beber Carlo.Lebih lanjut, Presiden Direktur PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) menyambut baik kehadiran pelumas yang didedikasikan khusus untuk sepeda motor Kawasaki tersebut. Bahkan sebelum di Indonesia, kolaborasi Motul dan Kawasaki sudah terjalin di beberapa negara seperti Jepang, Thailand, dan Malaysia.“Peluncuran KGO by Motul ini untuk menunjang perawatan kendaraan dengan performa tinggi agar mendapatkan hasil yang sempurna untuk motor Kawasaki,” terang Jin Inoue dalam kesempatan yang sama.Kawasaki Genuine Oil by Motul diformulasikan khusus untuk Kawasaki dengan teknologi Ester Base. Teknologi tersebut saat ini diklaim sebagai Base Oil dengan kualitas tertinggi yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan performa mesin, perlindungan yang maksimal serta daya tahan yang tangguh dalam kondisi ekstrim.KGO by Motul hadir dalam dua varian antara lain KGO Power dan KGO Ultimate. KGO Power memiliki spesifikasi SAE 10W40, yang memberikan performa dan perlindungan maksimal pada mesin dan gearbox. Pelumas ini cocok untuk Motor Kawasaki dengan spesifikasi kendaraan 100 - 250 cc yang ditawarkan dengan harga Rp170.000.Sedangkan, KGO Ultimate hadir dengan spesifikasi SAE 10W50 full synthetic yang memberikan performa dan perlindungan optimal pada mesin dan gearbox. KGO Ultimate diperuntukkan bagi kendaraan 250cc ke atas yang dijual dengan banderol Rp260.000.