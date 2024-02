Honda Targetkan Ribuan Motor Listrik Terjual di Jakarta & Tangerang

Ekawan Raharja • 29 Januari 2024 08:12



Jakarta: PT Wahana Makmur Sejati (WMS) sebagai main dealer Honda untuk wilayah Jakarta dan Tangerang memiliki tekad kuat menjual motor listrik. Bahkan mereka sudah menyiapkan strategi khusus agar motor listrik Honda EM 1 e: dan EM 1 e: Plus berhasil terjual ribuan unit di wilayah kerjanya. Head of Marketing PT WMS, Olivia Widyasuwita, menetapkan target penjualan sebesar 2.200 unit motor listrik hingga akhir tahun 2024. “Di tengah era elektrifikasi seperti saat ini, kami optimis mencapai target tersebut.” Harga Honda EM 1 e: PT WMS menjual Honda EM 1 e:dengan harga Rp40 juta, dan Honda EM 1 e: Plus dihargai Rp40,5 juta (on the road DKI Jakarta). Dia pun menekankan bahwa harga tersebut sudah termasuk insentif pembelian motor listrik dari pemerintah. Selain itu, harga yang dibanderol ini tidak termasul charger. Pabrikan mendorong konsumennya untuk melakukan penukaran (swap) baterai di Honda Power Pack Exchanger e: Olivia juga menekankan kalau motor listrik Honda EM1 e: hanya dijual di dealer khusus dengan logo Honda e: Shop. Di wilayah Jakarta dan Tangerang baru ada 58 dealer yang melayani penjualan motor listrik tersebut. “Motor listrik Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: Plus sudah bisa dipesan di 58 dealer di wilayah Jakarta-Tangerang dengan logo Honda e: shop. Inilah logo khusus yang menandakan sebuah dealer menjual motor Honda listrik,” jelasnya. Ada 15 Unit Honda Power Pack Exchanger e: Disiapkan Olivia juga menegaskan sudah ada 15 Mobile Power Pack Exchanger di di Jakarta-Tangerang yang bisa melayani swap baterai motor listrik. Secara keseluruhan, fasilitas penukaran baterai ini ada di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.