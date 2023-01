Bapak Ajak Anak Touring Ke-9 Negara, Naik Sepeda Motor!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ayah dan anak, Andrabells dan Syachnail, berencana untuk melakukan touring sepeda motor lintas Asia. Keduanya akan menjelajahi 9 negara dengan nama perjalanan 'Black Stone Riders. Touring Motorbike Asia'.Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, menyebutkan touring mereka lakukan akan melintasi Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Myanmar, Bangladesh, India, dan Nepal selama 4 bulan dengan jarak tempuh sekitar 15 ribu km. Titik start akan dilangsungkan di Black Stone Garage (IMI Lounge) Hang Jebat, Jakarta, pada Mei 2023 dan berakhir di Nepal pada 17 Agustus 2023, dengan target mengibarkan bendera merah putih di Kathmandu Nepal pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78.“Selain mempererat soliditas para bikers di kawasan Asia, event ini juga membawa misi memperkenalkan wisata dan budaya Indonesia, khususnya batik, ke berbagai komunitas otomotif di berbagai negara yang dilintasi, sebagai upaya menduniakan batik," ungkap pria yang akrab Bamsoet melalui keterangan resminya.Bamsoet menyebutkan juga bapak dan anak tersebut kan bertemu dengan duta besar maupun perwakilan diplomat Indonesia yang bertugas di negara yang dilintasinya. Mereka juga akan menyelenggarakan ‘Meet and Greet’ melibatkan komunitas otomotif dari negara setempat yang rencananya disiarkan melalui live streaming dengan format live report dari berbagai kanal seperti Youtube, instagram dan Facebook dan disiapkan acara nonton bareng di Black Stone Garage.“Pada saat Meet and Greet, di negara yang dikunjungi Andrabells dan Syachnail akan membagikan merchandise batik Indonesia berbentuk syal atau buff produksi Rumah Batik Palbatu. Selanjutnya Bikers yang dikenal dengan Fathers and Son ini juga akan mempromosikan wisata Indonesia kepada para bikers Asia dengan cara mengundang mereka untuk berwisata ke Indonesia melalui touring bermotor (otomotif tourism) ke destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia.""Dengan demikian event ini menjadi bagian dari kontribusi komunitas otomotif menjalankan diplomasi kebudayaan melalui people to people contact untuk meningkatkan citra Indonesia di mata dunia,” lanjutnya.IMI pun secara langsung memberikan dukungan melalui sosialisasi fasilitas FIA Carnet De Passages En Douane (CPD) atau yang dikenal dengan visa kendaraan bermotor lintas negara."CPD sangat bermanfaat bagi pada komunitas otomotif yang ingin menggunakan kendaraannya sendiri dari Tanah Air untuk melintasi negara-negara dikawasan ASEAN. Fasilitas ini dapat terwujud berkat dukungan yang luar biasa dari Bea dan Cukai Indonesia,” ujar Bamsoet.Touring lintas negara yang dilakukan oleh Andrabells dan Syachnail juga bukan yang pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya mereka sudah melakukan toring Jelajah Garis Batas Borneo 2019, Ride For Friendship 1 Bekasi – Timor Leste 2021, Ride For Friendship 2 Bekasi – Sabang 2021, dan Ride For Friendship 3 Bekasi – Merauke Papua 2022.