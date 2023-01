Hi Pengendara Moge, SIM C1 Bakal Diberlakukan Tahun Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Korlantas Polri sedang mempercepat pengerapan pengklasifikasian SIM C yang dibagi menjadi tiga golongan yaitu SIM C, C I, dan C II. Tahun ini pun diusahakan SIM C I sudah mulai diterapkan.“Persyaratan untuk dapat C1 itu minimal dia memiliki SIM C itu satu tahun. Masyarakat untuk mendapatkan C2 minimal dia memiliki SIM C1 satu tahun,” kata Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Yusri, dikutip dari NTMC Polri.Yusri mengatakan kebijakan itu akan segera berlaku tahun ini namun hanya untuk SIM C dan C1 lebih dulu. Sedangkan, penerapan SIM C2 kemungkinan bakal diberlakukan tahun depan, mengingat syarat memiliki C2 adalah minimal satu tahun mengantongi SIM C1.Saat ini Korlantas juga sudah menyediakan 132 unit motor Hunter Scrambler SK500 yang bakal dipakai untuk ujian praktik SIM CI sepeda motor konvensional. Ratusan motor ini akan disebar ke kota-kota besar yang sudah ada Satpas Prototype atau Satpas yang percontohan.“132 unit motor untuk uji praktik SIM C1 Distribusi ke mana saja? Seluruh polda se-Indonesia, bukan ke polres yang memang saya prioritaskan yang memang ada Satpas Prototype atau Satpas yang jadi pilot project, percontohan. Kenapa? Karena di situ lengkap semuanya alatnya, uji praktik, uji teori, dan sesuai dengan persyaratan pengambilan SIM, di situ lengkap,” tambahnya.Nantinya SIM C akan terdiri atas tiga golongan, yaitu SIM C untuk sepeda motor maksimal 250 cc, SIM C I untuk mesin motor 250-500 cc, dan SIM C II untuk mesin motor di atas 500 cc.