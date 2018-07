Suzuki Nex II Tak Mau Disebut Kompetitor BeAT dan Mio M3

Kehadiran Suzuki Nex II dianggap sebagai kompetitor Honda BeAT dan Yamaha Mio M3. Ketiga skutik ini memang bermain disegmen yang paling gemuk di pasar roda dua nasional, yakni entry level.Meski begitu Suzuki enggan disebut sebagai kompetitor, mereka lebih suka disebut dengan opsi baru karena punya target konsumen berbeda. Hal ini diungkapkan Banggas F.S Pardede, Market Relation Section Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS)."Banyak yang bilang Nex II kompetitor BeAT dan Mio M3, mungkin karena bentuk sama. Tapi penjualan, kami tak melihat, kami berusaha membuka celah pasar baru," katanya disela media city touring Nex II beberapa hari lalu.Banggas tak mau jika pihaknya disebut ingin mengambil kue penjualan disegmen tersebut. "Contohnya GSX Series, posisinya kita head to head, tapi total pasar juga bertumbuh. Sama dengan Nex II," paparnya.Sebagai pembeda dengan kompetitor, Nex II lebih menyasar pada anak muda. Hal ini terlihat dari desain motor serta pemilihan warna yang penuh corak, dan ada pula varian yang memberi kesan premium untuk skutik entry level.Suzuki Nex II juga hadir dengan harga paling kompetitif dibandingkan pemain sekelasnya. Harga jual skutik 115cc ini mulai dari Rp13,9 juta hingga Rp14,4 juta, on the road Jakarta.(UDA)