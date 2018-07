Jajal Performa PCX Hybrid, Bongsor nan 'Jinak Ditunggangi'

Honda mulai memasarkan All New PCX Hybrid untuk masyarakat Indonesia. Tentu melihat teknologi yang ditawarkan dan bentuknya yang berbeda dibandingkan skutik umumnya, cukup menggelitik hati para pecinta otomotif roda dua.Timmendapatkan kesempatan untuk menjajal skutik bongsor ini di Area Parkir JIExpo Kemayoran Jakarta. Test rider kami dengan tinggi 165 cm dan bobot 67 kilogram tidak sungkan untuk menjajal seberapa nikmat berkendara denganmotor berbodi bongsor itu.Menilik desainnya tidak jauh berbeda dengan All New PCX. Skutik rakitan Sunter Jakarta ini masih mengusung desain futuristik dan elegan yang menjadi ciri khasnya.Desain elegan dan sporty tampak dari lampu LED untuk depan dan belakang, dengan bentuk yang agresif. Kemudian motor ini sudah menggunakan smart key (keyless) sehingga aman dari tangan jahil serta lebih canggih. Kunci ini juga terintegrasi dengan alarm dan answer back system, juga untuk membuka tangki bahan bakar dan jok.Perbedaannya adalah varian hybrid ini hadir dengan warna Hybrid Blue dengan penambahan logo hybrid di bagian sisi body. Perbedaan lainnya ada di fitur full digital panel meter yang menampilkan fitur riding mode, level pengisian baterai, dan indikator baterai lithium.Ketika pertama kali melihat skutik ini, hal yang pertama kali terpikirkan adalah bentuknya yang bongsor. Berpikir posisi riding kurang nyaman karena bentuk body-nya yang besar dan cukup tinggi bakal menyulitkan tester rider.Nyatanya, test rider kami yang berbadan cukup mungil bisa mendapatkan posisi duduk terbaik untuk berkendara. Posisi lengan, pijakan kaki, dan duduk bisa nyaman selama berkendara.Namun bahan jok yang digunakan terlihat kurang baik lantaran terlalu tipis dan lemas, sehingga kondisinya tidak terlalu melekat di jok dan membuat posisi duduk berpengaruh. Ketika motor kami mencoba melakukan deselerasi mendadak, posisi duduk akan melorot karena bungkus bahan jok bergeser.Karena mendapatkan posisi berkendara terbaik, motor bergaya cruiser ini cukup mudah untuk dikendalikan. Bahkan ketika menggunakan teknik body moving melibas lika-liku lintasan yang sudah disediakan, handlingnya sangat menurut keinginan penunggangnya.Motor yang versi regulernya jadi rival langsung Yamaha Nmax itu menggunakan mesin 150 cc eSP. Ketika hybrid bekerja menambah tenaga di putaran awal mesin, torsi totalnya mencapai 17,5 Nm. Kemudian di sini juga ada tiga pilih mode berkendara yang yang disediakan khusus di All New PCX, mulai dari Drive, Sport, dan Idling.Ketika mencoba mode standar Drive, akselerasi awal All New PCX terasa lembut. Tidak lemot tetapi tidak juga agresif. Kemudian tenaga terus bertambah dengan perlahan, sehingga tidak terlalu kaget ketika katup gas di buka mendadak.Sayangnya tester driver kami tidak sempat lama merasakan mode Sport. Cuma memang terasa tenaga diputaran bahwa lebih agresif dan padat tenaganya ketika katup gas di buka cukup besar pertama kali. Mode ini tampaknya cocok untuk pengendara diperkotaan yang inginkan All New PCX Hybrid lebih responsif di karakteristik jalanan stop and go.Dari hasil pengetesan tersebut, motor ini cukup ramah ditunggangi untuk orang dengan badan yang cukup mungil. Tendangan tenaga di putaran awalnya cukup mulus dan bertenaga berkat teknologi hybrid yang disematkan.Catatan minus hanya di bagian bahan kulit jok yang terlalu tipis dan tidak melekat dengan baik. Sehingga posisi duduk mudah merosot ke depan ketika skutik di rem mendadak.Konsumen bisa meminang All New PCX Hybrid dengan harga Rp40,3 juta (on the road Jakarta). Di Indonesia hingga saat ini terbilang belum ada kompetitornya yang juga sama-sama menggunakan teknologi hybrid. Namun Yamaha sepertinya sudah menyiapkan jagoannya untuk mengecoh dominasi motor ini.(UDA)