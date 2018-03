Kawasaki Siapkan Ninja 250 Empat Silinder

Isu motor sport 250 cc Kawasaki dengan mesin empat silinder sejatinya sudah cukup lama berhembus. Malah banyak yang menduga saat All New Ninja 250 rilis akhir tahun lalu, sudah mengusung mesin tersebut.Namun karena ternyata tetap mengusung mesin dua silinder, isu itu sedikit reda. Sampai akhirnya Young Machine menampilkan renderan desain sosok motor sport 250 cc di edisi terbarunya.Penampilan motor itu berbeda dengan All New Ninja 250 yang baru dirilis pabrikan hijau tersebut. Sosoknya tampil agresif dengan bodi tajam, dan desain fairing yang sepintas mirip Ninja H2.Bagian yang menarik adalah jumlah leher knalpot di bagian bawah motor, lebih dari dua. Kemudian posisi knalpot berada di bawah bodi belakang, atau model under tail.Tak hanya itu, dari tampilannya bisa dilihat jika motor ini sudah mengusung suspensi depan upside down, kemudian lengan ayun belakang lebih besar ala motor gede. Bisa jadi motor ini akan mengisi celah pasar di atas Ninja 250.Kawasaki Indonesia juga tak pernah mengatakan akan ada beberapa produk baru yang disiapkan tahun ini. Termasuk produk yang baru akan dikembangkan. Apakah yang dimaksud Ninja 250 empat silinder ini?(UDA)