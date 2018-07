Ribuan Bikers Wanita Bakal Kumpul Akbar di Inggris

Kegiatan World's Largest All Female Biker Meet akan kembali digelar tahun ini. Lynn's Raven Cafe di Whitchurch, Inggris Raya, yang akan jadi titik kumpul bagi para wanita penunggang motor.Diperkirakan kegiatan ini akan dihadiri lebih dari 1.200 bikers wanita pada 29 Juli mendatang. Mereka akan mencoba memecahkan rekor kehadiran peserta tahun lalu yang mencapai 1.132 bikers wanita yang hadir.Kegiatan ini awalnya digagas oleh dua orang bikers yakni Nimi Patel dan Sherrie Woolf. Mereka mendapat dukungan dari Moto Advisor dan The Bike Insurer, dalam mempersiapkan acara tahunan tersebut.Sebelumnya, kegiatan ini diadakan tahun 2015 di The Ace Cafe, London dengan kehadiran 618 bikers. Lalu 2017 lalu di Australia dengan dihadiri 1.002 bikers.Tak hanya sekedar kumpul-kumpul saja, tapi kegiatan ini juga punya misi. Mereka ingin meningkatkan kepedulian terhadap wanita pengguna sepeda motor, dan mendorong pabrikan motor untuk memperbanyak produk yang bisa dikendarai wanita.Disela-sela kegiatan juga ada pengumpulan dana, yang pada dua kegiatan sebelumnya mencapai angka 8.500 poundsterling atau berkisasr Rp160 jutaan. Dana ini disumbangkan untuk lembaga yang membantu korban kecelakaan yang menggunakan sepeda motor.(UDA)