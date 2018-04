MPM Lubricants, 30 Tahun 'Kais Rezeki' di Pelumas Otomotif

Usia 30 tahun bukanlah usia yang muda bagi perusahaan komponen otomotif seperti pelumas. Mereka bahkan menganggap pencapaian ini sebagia hal yang luar biasa. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan tersebut dapat menjalankan roda usahanya dengan baik sekaligus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.Hal ini juga yang saat ini dirayakan MPM Lubricants. Sejak 30 tahun lalu mereka telah berkecimpung di industri pelumas kendaraan atau otomotif. Melalui produk andalan Federal Oil dan Federal Mobil, mereka memang sengaja memfokuskan bisnis di segmen otomotif. Mengingat segmen ini memang tumbuh pesat dalam 30 tahun terakhir.“Eksistensi MPM Lubricants selama 30 tahun ini, kami syukuri sekaligus kami jadikan tonggak untuk mengembangkan diri sehingga bisa terus sukses di masa mendatang. Dengan tagline khusus yaitu 'We Did It. We Continue To Be Special' jadi penegasan upaya kami untuk terus mempertahankan banyak hal baik. Sekaligus penekanan bahwa kami ingin menggapai sukses berkelanjutan,” ujar President Director MPM Lubricants, Patrick Adhiatmadja.Dalam perjalannya, mereka pun kini punya pabrik besar di kawasan industri Cilegon, Banten. berkemampuan Research & Development (R&D) yang handal. Memfasilitasi produksi besar. Kapasitas produksinya mencapai 100 juta liter per tahun atau dua kali lipat dari kapasitas produksi pabrik sebelumnya.Dengan semakin tajamnya kompetisi di pasar pelumas otomotif dalam negeri, maka mereka pun siap melakukan ekspansi ke zona business to business atau yang sering disebut B2B dan zona ekspor.Selain itu, 30 tahun eksistensi mereka di zona otomotif nasional, juga ditandai dengan komitmen kerja sama dengan tim balap dunia seperti Gresini Racing. Ini menjadi tempat untuk mereka memberikan penetrasi lebih tentang gambaran perlindungan dari produk yang mereka produksi.Tentu, mereka berharap bisa lebih melebarkan sayap di industri otomotif dunia, terutama dunia pelumas.(UDA)