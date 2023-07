Warna Biru Kini Kembali Hadir Melalui Kawasaki Ninja ZX-25R

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Warna biru sudah lama tidak digunakan oleh Kawasakinya di deretan motor sport Ninja Series. Namun, pabrikan asal Jepang itu kembali menghadirkan warna biru di Ninja ZX-25R model year 2024.Di model teranyarnya, mereka menghadirkan warna dan grafis baru di motor bermesin 4 silinder tersebut. Warna baru yang dimaksud adalah Candy Plasma Blue dan dipadukan grafis stripe baru."Tentunya warna baru yang kami sajikan pasti menjadi impian konsumen. Kembalinya warna Candy Plasma Blue dipastikan juga mengobati kerinduan di kalangan riders pecinta supersport bike," ucap Head Sales & Promotion PT Kawasaki Motor Indonesia, Michael C. Tanadhi, melalui keterangan resminya.Ninja ZX-25R model year 2024 hadir dengan tiga varian, terdiri dari STD, ABS SE, dan RR. Ketiganya menggendong mesin berkapasitas 249,8 cc dengan konfigurasi 4 silinder segaris, DOHC, 16 katup. Mesin itu memiliki diameter bore x stroke 50,0 x 31,8 mm, serta rasio kompresi mesin 11,5:1.Tenaga maksimalnya mencapai 49,5 daya kuda @ 15.500 rpm dan torsi puncaknya 22,9 Nm @ 14.500 rpm. Tenaga itu kemudian disalurkan ke roda belakang menggunakan girboks enam percepatan.Menurut klaim pabrikan, kecepatan maksimal yang dapat diraih yaitu 187 km/jam. Namun dengan adanya komponen ram air, tenaganya bisa meningkat hingga 1 PS. Sistem itu bekerja secara optimal saat kecepatan motor sudah mencapai 100 km/jam.Tenaga yang berlimpah ini didukung juga dengan fitur canggih seperti Kawasaki Traction Control (KTRC) yang memiliki tiga mode berkendara dan bisa disetel off, layar TFT meter dengan Circuit mode and Rideology The App, Electronic Throttle Valves (ETV) dengan high-spec ECU, sampai Immobilizer untuk keamanan saat parkir.Bagian kaki-kakinya menggunakan ban radial GPR 300 Dunlop dengan ukuran 110/70 depan dan 150/60 belakang. Roda ini kemudian dikawal cakram berdiameter besar dan kaliper monoblock radial-mount untuk pengereman depan, dan begitu juga di belakang mengadopsi cakram yang lebih kecil untuk memberikan pengereman yang mumpuni.Warna Candy Plasma Blue kini tersedia di varian ABS SE dibanderol dengan harga Rp125,7 juta (on the road DKI Jakarta). Sementara untuk tipe lainnya masih sama seperti model sebelumnya, Untuk versi standar masih menyediakan warna Metallic Spark Black dengan Harga Rp107,5 OTR DKI Jakarta, dan Ninja ZX-25RR masih bertahan dengan kelir Lime Green atau motif yang khas sebagai varian termahal dibanderol Rp132 juta (on the road DKI Jakarta).