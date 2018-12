Yamaha Aerox 155 Bersolek dengan Baju Baru

Jelang akhir 2018, Yamaha mempersiapkan Aerox dengan tampilan yang lebih sporty. Pabrikan berlogo garpu tala tersebut tampil dengan warna dan livery baru.Menurut keterangan resminya, warna-warna yang dihadirkan membuat skutik gambot tersebut semakin sporty. Langkah ini dilakukan untuk memberikan nuasan yang lebih segar di 2019.Aerox 155 verian standard menyuguhkan warna Black, Red, Grey yang dihadirkan untuk karakter aktif, sporty, muda dan enerjik. Spesial untuk warna grey tampil beda dengan cast wheel kuning.Kemudian Aerox 155 varian R-Version hadir dengan warna Matte Silver berkonsep Let’s Race. Sedangkan dua warna tersedia untuk Aerox 155 S-Version yaitu Matte Black dan Matte Red mengekspresikan sentuhan elegan sporty.Aerox 155 S-Version Matte Black dengan cast wheel emas sekilas mirip dengan skema warna yang ada di Nmax. Dikarenakan banyak konsumen Yamaha yang menginginkan Aerox mendapatkan skema warna yang sama.Yamaha memasarkan New Aerox 155 standard seharga Rp 23.550.000 on (on the road Jakarta), Aerox 155 R-Version dengan mahar Rp 24.850.000 (on the road Jakarta), dan Aerox 155 S-Version Rp 27.450.000 (on the road Jakarta). Sepeda motor ini juga sudah tersedia di dealer-dealer resmi Yamaha.(UDA)