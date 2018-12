Builder Indonesia Sambangi Builder Eropa di Custombike Show Jerman

Puncak pelaksanaan Custombike Show 2018 ke-14 yaitu pada Ahad(2/12/2018), builder Indonesia di bawah naungan Suryanation Motorland (SML) melakukan hal yang unik. Mereka mengunjungi beberapa booth dari builder dan melihat beberapa produk terbaru dari perusahaan aftermarket yang berada di dalam lokasi seluas 28.000 meter persegi tersebut.“Di hari terakhir ini kami berkunjung ke beberapa booth yang ada di dalam area acara untuk mengenalkan dunia custom Indonesia. Sekaligus memperlihatkan beberapa motor karya builder kita. Harapannya, dunia kustom Indonesia semakin mendapat perhatian dari pecinta motor kustom Eropa,” jelas SML Committee, Rizky Dwianto.Ia menambahkan di hari ketiga ini, acara Custombike Show tampak sangat ramai, karena di akhir acara diumumkan motor-motor terbaik yang ikut dalam kontes. Belum lagi pertarungan dua builder di acara European Biker Build Off secara live.Area acara Custombike Show terbagi menjadi empat ruang yang dijadikan sebagai ruang eksebisi. Di dalam area tersebut tidak hanya memajang ratusan sepeda motor modifikasi tetapi juga booth-booth dari builder dan juga ada sekitar 300 perusahaan yang menjual produk after market untuk sepeda motor.Selain berkeliling mengunjungi beberapa booth builder di sana, tim SML juga melihat part aftermarket dan juga bertemu dengan beberapa pinstriper yang sudah dikenal di dunia custom roda dua.Beberapa diantaranya adalah EMD Casting Part yang banyak membuat part aftermarket untuk motor Harley Davidson, sang pemilik Nickolas menerima kunjungan tim dan langsung berbincang-bincang santai mengenai perkembangan custom di Indonesia.“Saya sudah pernah melihat langsung skena custom di Indonesia dan menurut saya saat ini perkembangannya sangat pesat,” puji pria asal Prancis itu. Ia menambahkan saat ini produknya juga mendapat minat yang tinggi dari pecinta motor kustom di Indonesia.Beberapa pekerja seni otomotif lain yang mereka kunjungi, di antaranya Chikos Pinstriping & Simons Custom yang kerap berkolaborasi untuk membangun motor-motor custom milik customernya. Lalu ada juga builder yang bertarung di acara European Biker Build Off Custombike Show 2018 yaitu Rocket Bob Cycle Works.(UDA)