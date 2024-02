All New Royal Enfield Bullet 350, Warisan Hampir 1 Abad

Ekawan Raharja • 17 Februari 2024 12:08



Jakarta: Royal Enfield Bullet menambah panjang sejarah mereka sebagai salah satu sepeda motor tertua yang ada sekarang. Kini mereka menghadirkan generasi terbaru, The All New Bullet 350, dengan menggunakan mesin J-Series yang sudah digunakan di berbagai model. Motor ini sudah diperkenalkan sejak tahun 1932. Hingga kini terus diperkenalkan dan dikembangkan dengan memadukan antara estetika tangguh dan keterampilan. "Di Indonesia, banyak sekali cerita seputar Bullet dari orang-orang, kelompok dan momen-momen yang telah merasakan kenikmatan dan arti dari hidup mereka saat di perjalanan lintas generasi. Ini lah warisan dari Bullet yang telah melampaui waktu dan zaman, dan telah membahagiakan banyak sekali orang, sebuah tanggung jawab yang harus kami lanjutkan," ujar Business Head of Asia Pacific markets Royal Enfield, Anuj Dua, pada Kamis (16-2-2024) di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. The all-new Bullet 350 ditenagai oleh mesin silinder tunggal air-oil cooled 349 cc, serupa dengan mesin milik Meteor, Classic dan Hunter. Tenaga yang dihasilkan sebesar 20,2 daya kuda @ 6.100 rpm dan torsi 27 Nm @ 4.000 rpm. Tenaga kemudian disalurkan ke roda melalui gearbox 5-percepatan yang sudah dioptimalkan. Sasisnya dirancang untuk handling dan kemampuan manuver yang dapat diprediksi, sehingga membantu berbelok di kecepatan tinggi dan lebih stabil di jalanan lurus. Hal ini dibantu berkat oleh suspensi depan berdiameter 41 mm dan pilihan ban yang lebih lebar, berukuran 100/90–19 di depan dan 120/80–18 belakang. Kemudian kuda besi ini single bench seat anyar, memastikan pengalaman berkendara yang nyaman. Mudguards dengan desain baru menjadi pembaruan di bagian proporsi, posisi dan keseimbangan estetika. Pengereman memakai disc brake 300 mm di bagian depan dan pilihan 270 mm disc atau drum brake di bagian belakang. Bullet Black Gold hadir dengan kombinasi tangki berwarna hitam matt dan glossy, 3D badge berwarna perunggu dan emas, garis-garis berwarna perunggu yang penuh gaya, mesin dan komponen berwarna hitam serta dilengkapi dengan dual channel ABS dan disc brakes. The All-new Bullet 350 tersedia untuk pembelian di Indonesia mulai 15 Februari 2024 dengan harga Rp115,1 juta untuk Bullet Black Gold. Sebagai edisi khusus di Indonesia, hanya 100 sepeda motor yang tersedia, membuatnya sangat eksklusif bagi para pengendara.