Kawasaki Ninja H2 vs ZX-14, Adu Performa di Mesin Dyno

Dalam gelaran EICMA 2017 lalu, Kawasaki menghadirkan motor touring terbaru yang mengusung mesin supercharged. Motor itu adalah Ninja H2 SX, dengan basis mesin dari Ninja H2.Di kelasnya, motor itu jadi satu-satunya motor turing 1.000 cc dengan pemampat udara tambahan. Lantas bagaimana jika motor ini diadu dengan Ninja ZX-14 yang sudah lebih dulu hadir?MCN membawa keduanya menuju bengkel dengan mesin dyno. Keduanya diadu untuk mengukur tenaga dan torsi yang mampu dihasilkan, on wheel, alias tenaga dan torsi dibaca dari putaran roda bukan putaran mesin (on crank). Lalu siapa yang lebih unggul?Seperti yang bisa dilihat pada grafik hasil dyno, tenaga Ninja ZX-14 (merah) mencapai 199,06 daya kuda @9.800 rpm, sementara Ninja H2 SX (biru) 'cuma' 192,36 daya kuda @10.500 rpm.Torsi jauh unggul Ninja ZX-14, apalagi kalau bukan karena kapasitas mesin (1.441 cc VS 998 cc). Motor tersebut mencapai 119,65 ft.lb (162,22 Nm) @7.500 rpm, dan Ninja H2 SX di angka 100,26 ft.lb (135,93 Nm) @8.500 rpm.Tapi dilihat dari grafik kurva, nafas Ninja H2 SX lebih panjang karena limiter mesin sampai 12.000 rpm, bandingkan dengan Ninja ZX-14 yang drop di putaran 10.400 rpm. Begitu pula torsi Ninja H2 SX yang lebih merata ketimbang Ninja ZX-14.Meski kalah tenaga dan torsi, yang patut diingat adalah bobot motor keduanya berbeda, 269kg berbanding 256 kg. Dalam penggunaannya, power to weight ratio yang terbaik akan lebih unggul.(UDA)