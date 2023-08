Jajal Ketangguhan TVS Ronin Rute Surabaya-Bali, Begini Sensasinya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Performa

Kenyamanan

Fitur canggih

Harga

Peluncuran TVS Ronin di Bali

(UDA)

Bali: TVS Ronin merupakan salah satu model terbaru yang belum lama ini diluncurkan untuk pasar Indonesia.Sebagai ajang pembuktian ketangguhan Ronin, TVS Indonesia menggelar kegiatan touring jarak jauh mencapai 695 km dengan rute Surabaya dan finish di Bali.Redaksi Medcom.id mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam sesi touring kali ini. Secara garis besar, apa yang ditawarkan TVS lewat motor bergenre modern retro ini terbukti bukan isapan jempol belaka.Rute touring yang dipilih sengaja mengkombinasikan berbagai jenis jalanan dan kontur yang beragam. Mulai dari jalanan perkotaan hingga jalur ekstrem di area gunung Bromo, serta rute tanjakan dan turunan berkelok saat menuju Singaraja, Bali.Mesin berkapasitas 225 cc yang menghasilkan tenaga 20,4 PS, dan torsi 19,93 Nm jelas lebih dari cukup untuk menghadirkan sensasi fun to ride di segala medan.Mesin TVS Ronin nafasnya panjang dan torsinya cukup nendang. Bahkan saat melewati tanjakan ekstrem, bisa ditaklukkan dengan menggunakan gigi 3.Selain itu, saat di jalur lintas kota yang sepi, sesekali redaksi Medcom.id menjajal akselerasi Ronin. Impresinya begitu menyenangkan, dari kecepatan awal sekitar 30km/jam, tidak butuh waktu lama untuk berakselerasi hingga 100km/jam.Adapun top speed yang didapat yakni mencapai 110 km/jam. Beberapa peserta touring lainnya bahkan ada yang mencapai top speed 130km/jam.Faktor lain yang membuat TVS Ronin ini layak diperhitungkan adalah tingkat kenyamanan yang ditawarkan.Sektor kaki sudah mengadopsi suspensi up side down di bagian depan. Sedangkan di bagian belakang menggunakan monoshock dengan tujuh pengaturan.Jok yang empuk dengan posisi riding nan ergonomis membuat pengendara tidak akan merasa lelah dan pegal meski berkendara berjam-jam melibas rute ratusan kilometer.Secara keseluruhan, TVS Ronin memiliki bobot 160 kg sehingga motor ini cukup ideal untuk dikontrol oleh pengendara pria maupun wanita.Sensasi kenyamanan dan fun to ride juga terasa ketika melibas jalur pasir di gunung Bromo. Rute ini memang menuntut skill berkendara dalam menjaga keseimbangan motor dan putaran mesin.Meski begitu, bersama Ronin, pengendara akan mendapatkan rasa percaya diri melibas jalur tersebut. Terlebih lagi crash guard yang terpasang membuat para rider tidak perlu khawatir melewati rute pasir halus sekalipun.Kemudian, saat berkendara di malam hari, lampu LED Ronin mampu menerangi jalanan dengan baik tanpa mengganggu pengguna jalan lain di depan.Apa yang dihadirkan TVS lewat Ronin di luar ekspektasi. Tak cukup dengan performa, handling, serta kenyamanan mumpuni, motor ini juga sudah disematkan beragam fitur canggih.TVS Ronin dilengkapi dengan dua mode berkendara yakni urban dan rain. Mode rain bertujuan untuk mengakomodasi kondisi hujan dan rem pada mode ABS untuk trek di perkotaan, Glide Through Technology (GTT) serta konektivitas Smart Bluetooth dengan bantuan perintah suara dan pengendaraan. Semuanya dikemas dalam sebuah motor desain retro yang menawan.Ronin juga bisa terkoneksi ke aplikasi TVS SmartXonnect yang memberikan informasi motor dan analisa berkendara.Kesimpulannya, motor ini 'worth it' alias sangat layak dimiliki oleh mereka yang menginginkan sepeda motor untuk harian di perkotaan namun tangguh saat diajak berpetualang ke alam bebas.Mesin satu silinder 225 cc SOHC, dengan transmisi manual 5 percepatan juga membuat berkendara jarak jauh tidak akan terasa melelahkan.Presiden Direktur, PT TVS Motor Company Indonesia, J Thangarajan berujar, Ronin menjadi tonggak penting bagi TVS Motor di Indonesia."TVS Ronin dirancang dengan teknologi mutakhir dan fitur terkoneksi untuk pengendara muda masa kini. Dengan sepeda motor ini, kami memperluas portofolio produk kami, ke segmen modern-retro dengan menghadirkan pengalaman gaya hidup premium bagi pelanggan," ujarnya.TVS Ronin dipasarkan di Indonesia dalam dua varian antara lain Ronin SS (single tone single channel ABS) yang dibanderol Rp34,9 juta, dan Ronin TD (Triple tone dual channel ABS) yang dijual dengan harga Rp38,9 juta.Motor yang diproduksi di Indonesia ini sudah bisa didapatkan konsumen di seluruh dealer TVS Motor mulai Juli 2023.Perjalanan touring sejauh 695km yang finish di Bali bukan tanpa alasan. Pasalnya TVS Indonesia punya agenda peluncuran Ronin di Pulau Dewata, Sabtu, 5 Agustus 2023.Peluncuran yang digelar di Pantai Payung, Bali ini juga menandakan kalau TVS Ronin sudah bisa dipesan melalui dealer The Rideshop yang berlokasi di Jl. Teuku Umar Barat No.777, Denpasar, Bali.Mengomentari peluncuran tersebut, Head Business - Premium, TVS Motor Company, Vimal Sumbly mengatakan, TVS Ronin dengan tagline 'Unscripted' menyasar pengendara yang memilih untuk menjalani gaya hidup tanpa batas."Kami sangat senang meluncurkan TVS Ronin di Bali, dan yakin bahwa hal ini akan mendorong banyak pengendara muda di Indonesia untuk menjadi spontan, lancar, dan serba bisa sambil merasakan kegembiraan mengendarai sepeda motor modern-retro ini," pungkasnya.