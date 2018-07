Vespa Sprint Reguler Tak Punya Komponen PnP Sprint Carbon

Tak lama setelah New Vespa Sprint meluncur, kini hadir New Sprint Carbon. Lantas apakah konsumen New Sprint bisa mengubah motornya menjadi New Sprint Carbon? Hal ini dibantah langsung oleh ornag nomor satu di Piaggio Indonesia. Ia menegaskan bahwa New Sprint tak punya komponen plug n play (PnP) untuk tampil jadi versi Carbon."Tidak bisa. Kita selalu menjual dalam satu paket," ujar President Director PT Piaggio Indonesia, Marco Noto La Diega, Kamis (5/7/2018) di Libris Jakarta.Secara keseluruhan, Sprint reguler dan Sprint Carbon tidak banyak jauh berbeda. Hanya saja ada sedikit sentuhan yang lebih sporty di New Sprint Carbon.Sprint Carbon hadir dengan warna hitam dan aksen merah di beberapa bagian. Kemudian jok juga berganti dengan model sadle dan pelek berukuran 12 inci.Kemudian untuk desainnya tidak ada perubahan. Dapur pacunya pun sama-sama mengandalkan mesin 154,8 cc dengan tenaga 11,6 daya kuda dan torsi 12 nm.Baik keduanya juga sudah menggunakan sistem pengereman anti-lock braking system (ABS). Sehingga meningkatkan keamanan saat berkendara.Sebagai perbandingan, Vespa Sprint i-get ABS di banderol Rp42 juta (on the road Jakarta). Sedangkan New Sprint ABS dilabel dengan harga Rp42,5 juta.(UDA)