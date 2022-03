Aleix Espargaro Komentari Jaringan Internet di Sirkuit Mandalika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pembalap MotoGP Aleix Espargaro mengomentari jaringan internet di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB. Espargaro mengakui kagum dengan jaringan internet saat gelaran MotoGP Indonesia , 19-20 Maret 2022 lalu.Komentar positif Espargaro pun diungkapkannya di media sosial. Dia memberikan pujiannya karena jaringan internet saat MotoGP Indonesia tidak mengalami kendala."The blue is the good one," tutur pembalap dari tim Aprilia di media sosialnya beberapa waktu lalu.Diketahui, Espargaro memakai jaringan internet milik XL Axiata selama berada di Mandalika. Jaringan internet cepat dan stabil menjadi alasan pembalap yang finis di posisi sembilan MotoGP Indonesia.Hal ini menjadi momentum bagi XL menghadirkan jaringan internet yang cepat dan stabil guna mensukseskan gelaran balap MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika Hal senada, juga dirasakan oleh salah satu artis Poppy Sovia saat menyaksikan perhelatan MotoGP Mandalika.Poppy juga merasakan kelancaran berkomunikasi menggunakan XL saat berada di kawasan Lombok, NTB.Dalam unggahan tersebut ia mengatakan hampir sepekan dirinya berada di Lombok, kelancaran berkomunikasi begitu dirasakan atas layanan maupun jaringan dari operator berplat biru tersebut."Enggak kerasa dah satu minggu disini sudah keliling-keliling Lombok dan nonton MotoGP sambil muter-muter ridding dengan komunitas motor. Kalian juga bisa menyaksikan dan liburan gue disini berkat sinyal XL yang lancar, thank you XL. 'The blue os the good one'," tutup Poppy Sovia.