New Honda CBR150R Usung Tema Speedy, Ini Penjelasannya

(ERA)

PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran untuk model New CBR150R dengan penampilan baru. Motor sport di kelas entry level ini tampil dengan tema Speedy yang diharapkan bisa memberikan kesan agresif.Designer pabrikan asal Jepang tersebut membuat stripe dengan tema Speedy, dan menerapkannya di seluruh varian. Penggunaan stripe ini memberikan efek memperkokoh tampilan siluet bodi yang membentuk karakter agresif pada sepeda motor.Rival Yamaha R-15 ini pun juga memberikan perubahan spesial varian warna Dominator Matte Black (tipe ABS dan non ABS) melalui balutan stripe gold di atas warna hitam pada setiap lekukan bodi. Selain penyematan stripe baru, mereka juga menghadirkan warna baru Honda Tricolor pada tipe non ABS sehingga memberikan pilihan yang lebih beragam bagi pecinta motor sport fairing 150 cc di Indonesia.Tidak ada pembaruan performa yang ditawarkan di New CBR150R, Masih dengan mesin 150 cc DOHC bertenaga 17,1 PS @9.000 rpm dan torsi puncak 14,4 Nm @7.000 rpm. Tenaga menuju roda belakang melalui transmisi 6-percepatan.Kemudian fitur yang ditawarkan masih Assist/ Slipper Clutch, Anti-lock Braking System (ABS) yang disertai Emergency Stop Signal (ESS), wavy disc brake, hingga panel meter ramping full digital yang mudah dilihat.Direktur Marketing AHM, Thomas Wijaya, mengatakan penyegaran pilihan warna New CBR150R menjadi salah satu upaya menjawab keinginan konsumen untuk menghadirkan motor sport fairing bergaya Big Bike dengan fitur canggih dan mudah dikendalikan untuk berkendara sehari-hari. “Perubahan New CBR150R membuat pengendaranya tampil semakin percaya diri dan menjadi pusat perhatian dalam menjalani aktivitas sesuai gaya hidupnya,” ujar Thomas melalui keterangan resminya.Tertarik memilikinya? Pihak dealer di DKI Jakarta melepas New CBR125R dengan harga mulai dari Rp.36.741.000 hingga Rp41.523.000 (on the road DKI Jakarta).