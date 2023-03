Lampung Jadi Destinasi Touring Tahunan RoRI Edisi ke-5, Catat Tanggalnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PRI)

Jakarta: Komunitas pengguna sepeda motor Royal Enfield, Royal Riders Indonesia (RoRI) kembali menggelar acara touring tahunan Rock and Ride (RnR) bertema Journey to Lampung pada tanggal 10-12 Maret 2023.Lampung dipilih sebagai lokasi RnR kelima ini berdasarkan beberapa faktor salah satunya karena dari empat kegiatan Rock and Ride terdahulu belum pernah diadakan di Sumatra. Selain itu Lampung memiliki keindahan alam, mulai dari pantai, perbukitan yang menjadi daya tarik untuk dikunjungi menggunakan sepeda motor.Presiden Royal Riders Indonesia, Adnan Maddanatja menyampaikan dalam kegiatan kali ini komunitasnya juga ingin juga menssuport kegiatan bikers lain. Seperti halnya Lampung Elephant Bike Week (LEBW) yang pelaksanaannya di Bandar Lampung. Tanggalnya sendiri bertepatan dengan pelaksanaan Rock and Ride kelima.“Lampung adalah salah satu tempat yang ada chapter dari RoRI. Di mana Rock and Ride sendiri belum pernah diselenggarakan di Sumatra. Lampung sendiri kami pilih karena memiliki banyak destinasi wisata. Selain itu Kami selaku keluarga besar Royal Riders Indonesia menjadikan ajang yang bersamaan waktunya ini sebagai wujud support kegiatan bikers lain dalam hal ini Lampung Elephant Bike Week,” tutur Presiden RoRI, Adnan Maddanatja.Presiden RoRI mengajak seluruh member untuk berpartisipasi dalam kegiatan tahunan ini. Mulai dari ikut serta sebagai peserta RnR 5th bahkan mensupport untuk suksesnya pelaksanaan touring tahunan RoRI.Bagi Adnan, kegiatan Rock and Ride 5th ini merupakan yang pertama baginya semenjak dilantik menjadi presiden. Secara keanggotaan pria lulusan arsitektur ITI ini sudah bergabung dari tahun awal berdirinya RoRI. Maka dari itu ia berharap kegiatan ini bisa meninggalkan kesan bangga bagi para member yang berpartisipasi.Sementara itu, Ketua Panitia, Rock and Ride 5th, Enoch Alvin Bahar menyampaikan bahwa kegiatan touring tahunan RoRI ini bukan serta merta ditujukan untuk member saja. Namun mereka ingin mempromosikan destinasi wisata lokal serta mensupport UMKM lokal.“Dengan diadakan event Rock and Ride ke-5 ini merupakan wujud kami (RoRI) dalam mendukung para pelaku UMKM khususnya di Lampung. Sepanjang rute perjalanan yang akan dilalui dan tempat terakhir yang akan kami sambangi adalah pusat oleh-oleh khas Lampung. Jadi selain untuk memperkenalkan potensi wisata dan budaya, melalui RnR 5th kami ingin bantu perkembangan UMKM,” tutup Alvin.