Pegas dan Selang Bermasalah, Yamaha Recall YZF-R25 dan MT-25

Masalah bawaan kembali ditemui PT. Yamaha Indonesia Motor Manufakturing (YIMM) terhadap dua produknya yaitu YZF-R25 dan MT-25. Komponen yang bermasalah adalah spring torsion atau pegas dan hose radiator atau selang radiator di kedua motor tersebut berdasarkan surat edaran internal Yamaha tiga hari lalu dan baru dirilis resmi ke media hari ini Jumat (23/11/2018).Atas masalah ini, mereka pun secara resmi mengumumkan recall untuk melakukan penggantian komponen terhadap kedua produk tersebut. Masalah ini ditemukan usai hasil evaluasi berkala yang menemukan bahwa perlu dilakukannya suatu pemeriksaan lanjut pada komponen pegas yang berkenaan dengan kinerja mesin dan selang radiator yang berkenaan dengan fungsi pendinginan.Yamaha mengimbau agar konsumen YZF-R25 dan MT-25 dengan nomor rangka yang telah disebutkan dapat segera melakukan penggantian komponen secara gratis guna mengoptimalkan performa sepeda motor.Penggantian komponen tersebut dapat dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun di dealer R-Shop terdekat bagi para konsumen pemilik YZF-R25 dan MT-25 dengan nomor rangka sepeda motor sebagai berikut:· YZF-R25 non ABS : MH3RG1020EK001001 - MH3RG1020JK024683 (produksi Juli 2014 – November 2017)· YZF-R25 ABS : MH3RG1040FK001001 - MH3RG1040HK002700 (produksi Februari 2015 – Oktober 2017)· MT 25 : MH3RG1010FK001001 - MH3RG1010HK007783 (produksi Mei 2015 – Desember 2017)· YZF-R25 non ABS : MH3RG1020EK001001 - MH3RG1020GK020502 (produksi Juli 2014 – Maret 2016)· YZF-R25 ABS : MH3RG1040FK001001 - MH3RG1040GK002260 (produksi Februari 2015 – Maret 2016)· MT 25 : MH3RG1010FK001001 - MH3RG1010GK006308 (produksi Mei 2015 – Maret 2016)Recall untuk motor ini merupakan yang ketiga kalinya setelah rumah kopling dan gir pompa oli mesin pada 2016 lalu. Kemudian penggantian sub main switch dan dudukan tangki bahan bakar pada 2017. Lantas apakah ini menjadi indikasi kualitas yang kurang baik pabrikan asal Jepang itu?Tentunya tidak. Mengingat ini menjadi langkah tanggung jawab yang dilakukan pabrikan terhadap produk yang mereka jual. Terutama yang berhubungan dengan keamanan, keselamatan dan kenyamanan berkendara. Bahkan selayaknya program recall seperti ini dilakukan produsen jika ditemukan masalah yang sama untuk beberapa motor.(UDA)