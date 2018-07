Honda Rilis CB150R StreetFire Bergaya Moge

Honda Indonesia melakukan penyegaran untuk New Honda CB150R StreetFire. Sejumlah perubahan minor dilakukan untuk memberikan kesan yang lebih sporty dan nyaman dikendarai.New CB150R StreetFire kini memiliki desain baru di bagian shroud yang memberikan kesan big bike pada model ini, bodi samping, rear cowl, wavy disc brake, serta pijakan kaki aluminium. Selain itu, motor sport terbaru Honda ini disematkan posisi stang baru yang membuat posisi berkendara semakin nyaman.Khusus untuk New CB150R StreetFire tipe Special Edition (SE), Honda Indonesia memberikan sentuhan berbeda desain undercowl baru untuk menyempurnakan aerodinamik dan performa.Tampilan tipe SE disematkan warna baru fury mat red dan raptor mat black yang hadir dengan desain karakter garis yang menunjukan kecepatan dan kelincahan. Sedangkan tipe standar, geng Sunter ini memberikan penyegaran grafis dengan stripe merah di warna macho black dan stripe kuning di warna wild black.New CB150R StreetFire disematkan lampu LED di semua sistem pencahayaan yang membuat rangkaian lampu motor ini terlihat lebih tajam dan compact, dengan daya tahan yang lama. Desain panel indikator juga di desain dengan compact dan visibilitas yang baik untuk melihat sejumlah informasi. Selain itu disematkan juga fitur tambahan yaitu passing lamp.President Director PT Astra Honda Motor, Toshiyuki Inuma, mengatakan New CB150R StreetFire merupakan model naked sport bike mengedepankan kenyamanan dan kelincahan bagi pengendaranya dalam melakukan manuver di jalan raya.“Kami ingin mengapresiasi kepercayaan besar konsumen dengan menghadirkan pilihan terbaru New CB150R StreetFire sebagai partner berkendara terbaik untuk pecinta naked sport bike. Kami berharap pengendaranya dapat semakin merasa bangga saat mengendarainya di jalan raya," ujar Toshiyuki Inuma Jumat (13/7/2018) di Holiday In Jakarta.New CB150R StreetFire masih mengandalkan mesin 150 cc, DOHC 4 katup, 6 kecepatan, berpendingin cairan (liquid-cooled). Akselerasi 0-200 meter bisa ditempuh 10,5 detik, dengan kecepatan hingga 125 Km/jam.Membahas emisi gas buangnya, Honda memastikan sudah setara dengan EURO 3. Sedangkan konsumsi bahan bakarnya mencapai 40,5 kilometer per liter dengan metode ECE R40.New CB150R StreetFire Special Edition hadir dengan 3 warna yakni Honda Racing Red, warna baru Fury Mat Red dan Raptor Mat Black yang dipasarkan dengan harga OTR Rp27.850 juta. Sementara itu New Honda CB150R StreetFire tipe Standard hadir dengan 2 warna yaitu Wild Black dan Macho Black yang dipasarkan dengan harga Rp 26,750 juta.(UDA)