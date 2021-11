KTM Pamer Tiga Jagoan Barunya, Rakitan Gresik Lho!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ambisi KTM Indonesia (PT Penta Jaya Laju Motor) untuk melakukan perakitan motor KTM secara lokal di Indonesia, akhirnya terwujud. Hari ini Rabu (10/11/2021) mereka akhirnya meluncurkan tiga jagoan terbaru mereka yang dirakit di Gresik, Jawa Timur. Tiga motor tersebut adalah KTM Adventure 250, Duke 250 New Generation (NG) dan New KTM Duke 250.Peluncuran tiga jagoan mereka menjelang akhir tahun ini, menjadi indikasi bahwa KTM Indonesia punya komitmen besar. Mengingat banyak juga para adventurer di Indonesia yang butuh kendaraan yang cocok untuk segmen petualangan bermotor."Kami punya ambisi besar soal petualangan bermotor, terutama kendaraan untuk bertualang. Banyak bikers di Indonesia yang butuh motor tangguh di segala medan dan kami bisa menjawab itu dengan menghadirkan varian adventure berkapasitas mesin kecil yaitu 250 cc. Saya rasa motor ini cukup mewadahi keinginan mereka soal kemampuan namun tidak mengorbankan soal harga. Karena motor ini sudah dirakit di Indonesia," ujar President Director PT PJLM, Kristianto Goenadi di Showroom Utama KTM di bilangan Pondok Indah.Ia melanjutkan bahwa soal kualitas, tentu tidak ada perbedaan dengan versi CBU-nya. Lantaran mereka juga memproduksi produk ini dengan standardisasi yang ketat dari KTM. Kemudian pemilihan komponen lokal yang dipasangkan di sana juga sudah melalui proses sertifikasi yang ketat.KTM Adventure 250 mengambil inspirasi dari 450 Rally yang digunakan di Dakar Rally. Mulai dari struktur trellis frame ultra-light weight dengan 2-piece design. Main frame dan removable subframe serta open lattice swingarm. Konfigurasi ini diklaim cukup untuk bermain di jalan yang ekstrim sekalipun. Meski terlihat cukup berbobot, namun PJLM mengklaim bahwa bobotnya hanya 150 kg.Di sektor dapur pacu, motor ini menggendong mesin dengan konfigurasi satu silinder 4-stroke, 4 valve, DOHC. Kapasitas murninya adalah 248, 76 cc 4 katup dengan bore 72 mm dan panjang stroke 61,1 mm. Rasio kompresi mesinnya adalah 12,5:1 serta standar emisi bahan bakarnya sudah memenuhi Euro6. Meski demikian tenaga yang dilahirkan masih terbilang cukup besar, yaitu 29,5 daya kuda dan torsi sebesar 24 Nm pada putaran 7500 RPM.Motor ini bakal dipasarkan dengan banderol Rp. 79 juta on the road Jadetabek.Kalau berbicara soal gaya, KTM pun punya produk yang cukup laris yaitu Duke 200 New Generation dan New Duke 250. Meski terlihat identik namun beberapa detail dibuat berbeda. Misalnya emblem di jok, lalu warna air shroud, kapasitas mesin pastinya dan beberapa detail lain."Untuk varian Duke memang cukup menggoda, lantaran harganya yang kompetitif dan memang tampilannya yang sangat gagah. Motor ini masih menjadi tipe terlaris untuk penjualan KTM di Indonesia. Dan ini membuat kami lebih optimis setelah bisa memproduksinya secara lokal."Kristianto melanjutkan bahwa Ia optimis dengan dimulainya penjualan tiga jagoan mereka yang dirakit di Gresik itu. Apalagi pangsa pasar motor adventure di Indonesia memang mulai naik. Mereka menargetkan penjualan yang tak muluk-muluk, yaitu bisa sampai 100-150 per bulan itu sudah bagus. Lantaran kapasitas perakitan mereka pun bisa mencapai angka itu.Untuk banderol harga, Duke 250 bakal dipasarkan dengan Rp. 65 juta. Sementara Duke 200 New Generation bakal berbanderol Rp. 52 juta. Keduanya juga mengambil basis harga untuk on the road Jadetabek.